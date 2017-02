Kultur Kastl

03.02.2017

Zehn Jahre stand sie leer, die Kastler Klosterburg. Jetzt soll wieder Leben in die alten Gemäuer kommen. Doch wahrscheinlich wird genau dies den Zeitplan für ein Festspiel gehörig durcheinanderwirbeln. Die Macher bleiben aber dennoch optimistisch.

"Erst einmal abwarten"

Nur eine Verschiebung

Neues Festspiel für Kastl und die Bürger Das Stück, das Regisseur Thomas Stammberger neu für Kastl schreiben wird, will er in der romanischen Zeit ansiedeln, also in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. Es könnte um das Jahr 1129 sein. Und natürlich spielt die Klosterburg, die mächtig über dem Markt Kastl thront, eine gewichtige Rolle. Denn dort geschehen seltsame Dinge. Deshalb holt der Abt auch einen Eremiten, der kriminelle Machenschaften im Kloster aufklären soll. Gleichzeitig mit ihm trifft ein junger Adeliger ein. Ihm fällt ebenfalls auf, dass hinter den dicken Burgmauern nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Doch die beiden Männer kommen sich in die Quere. Dieser mittelalterliche Krimi schwebt Stammberger vor, wie er bereits bei der ersten Vorstellung der Idee eines neuen Festspiels im Frühjahr 2016 erläuterte. (san)

Baustelle und Klosterspiele, das beißt sich ein wenig. Bürgermeister Stefan Braun

Schweppermann-Spiel 1953 wurden die Kastler Schweppermannspiele ins Leben gerufen. Schon drei Jahre später wurde das Stück, in dessen Mittelpunkt der fromme Feldhauptmann Seyfried Schweppermann steht, erneut aufgeführt.



Dann war laut Bürgermeister Stefan Braun erst einmal eine große Pause, bis 1973 wieder vor der Kulisse der Kastler Klosterburg agiert wurde. Die vierten Schweppermannspiele waren 1988. Nach einem Zehn-Jahres-Turnus wurde 1998 festgelegt, dass das Stück alle fünf Jahre aufgeführt wird.



Jetzt gibt es wieder eine Neuerung: Der Schweppermann soll weiterhin auf dem Spielplan stehen, sich jedoch mit einem neuen Stück abwechseln. Dieses verfasst Thomas Stammberger, der auch die Regie übernehmen wird. Der in Bad Kötzting geborene Regisseur war bereits für die BR-Vorabend-Serie "Dahoam is dahoam" tätig und ist beim Bayerischen Fernsehen für den Komödienstadel zuständig. (san)

Im Oktober hatte es Heimatminister Markus Söder verkündet: Die Kastler Klosterburg soll als Außenstelle der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern genutzt werden. Konkret bedeutet dies, dass künftig Polizisten in der Lauterachtal-Gemeinde ein Semester ihrer Ausbildung durchlaufen werden. Für Bürgermeister Stefan Braun ist es natürlich zunächst positiv, dass eine Entscheidung zugunsten von Kastl gefallen ist: "Priorität Nummer eins ist die Wiederbelebung der Klosterburg."Diese wirbelt allerdings auch die bisherigen Pläne hinsichtlich eines neuen Festspiels für Kastl, das künftig im Wechsel mit dem bisherigen Schweppermannspiel aufgeführt werden soll, durcheinander. 2018 hätte Uraufführung sein sollen. "Doch das fällt nach den bisherigen Planungen mitten in die Bauphase auf der Klosterburg", sagt Braun. "Baustelle und Klosterspiele, das beißt sich ein wenig."Die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer 2018 droben auf der Burg eine Baustelle ist, schätzt der Bürgermeister auf "größer als 99 Prozent". Deshalb werde mit der weiteren Planung für das kulturelle Ereignis eine Pause eingelegt.Stefan Braun bleibt zuversichtlich. "Im schlimmsten Fall müssen wir die Aufführung eben bis 2023 schieben." Auch das sei nicht tragisch. Schließlich gab es bei den Schweppermannspielen schon mal einen Zehn-Jahres-Turnus. Erst seit 1998 wird alle fünf Jahre gespielt."Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, wie es mit den aktuellen Planungen für die Klosterburg weitergeht", gibt Braun die Marschrichtung vor. Alles andere würde in seinen Augen nichts bringen - oder möglicherweise mit größeren Mehrkosten verbunden sein. "Die Tribüne müssten wir beispielsweise schon ein Jahr vorher bestellen. Das bringt nichts, wenn wir dann im Januar oder Februar 2018 erfahren würden, dass wir im Sommer doch nicht spielen können."Der Umbau der Klosterburg für die künftige Nutzung sei auch keine Baustelle, die in drei Wochen abgehakt sei. "Ziel ist, das bis 2020 zu erledigen", sagt Braun.Eines macht er aber deutlich: "Wir verschieben die Aufführungen nur nach hinten, wir sagen sie nicht ab." Die Zeit soll aber dennoch genutzt werden, sozusagen als kreative Pause. Thomas Stammberger, Regisseur und Autor des neuen Klosterspiels, wird weiter am Stück schreiben.Laut Braun gibt es Überlegungen, in der Zeit, in der die Klosterburg nicht als Spielort zur Verfügung steht, ein kleinere Version umzusetzen, mit weniger Darstellern und an einer anderen Stelle. "Das wäre dann ja auch eine schöne Werbung für das eigentliche Stück", meint der Rathaus-Chef. Und Thomas Stammberger arbeitet derweil fleißig weiter an seiner Geschichte. "Das Stück wird immer konkreter", erklärt der 49-Jährige. Auch er kann sich gut vorstellen, dass eine Alternative zum eigentlichen Klosterspiel angeboten wird.