Politik Kastl

14.03.2017

Hohe Wellen hat eine Mitteilung der Diözese Eichstätt bei drei der vier Bürgerversammlungen des Marktes Kastl geschlagen. Wie das Bistum wissen ließ, will es sich trotz vorheriger mündlicher Zusage nicht an den Kosten für Umbau und Sanierung des Kindergartens St. Marien beteiligen. Darüber waren etliche Bürger ziemlich sauer.

Ursprünglich hatte die Verwaltung gar nicht vor, dieses Thema, das ihr bereits im Herbst bekanntgegeben worden war, groß auszubreiten. Aber die Teilnehmer in Pfaffenhofen, Utzenhofen und Dettnach brachten es von sich aus zur Sprache, fragten nach und wollten es kaum glauben.Bürgermeister Stefan Braun bestätigte den Sachverhalt im Prinzip und hob hervor, dass der Markt vor diesem Hintergrund nun seine Förderanträge zu 100 Prozent an die Regierung der Oberpfalz gerichtet hat. Wenn die katholische Kirche trotz Trägerschaft des Kindergartens an dem nötigen Um- und Ausbau finanziell nicht mitwirken will - eine Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes macht das möglich -, müsse der Freistaat auf breiterer Basis in die Bresche springen. Trotz dieser eingeschlagenen Stoßrichtung laufen laut Verwaltung hinter den Kulissen noch Versuche - auch vonseiten der Pfarrei -, das Bistum zu einer Meinungsänderung zu bringen. Immerhin geht es um eine Bausumme von insgesamt über zwei Millionen Euro, inklusive Erweiterung des Marienheims um eine Gruppe.Eine gute Nachricht war bei den Bürgerversammlungen zwar die Einrichtung der Polizeischule in der Klosterburg (AZ berichtete). Der Pferdefuß allerdings dabei: Dadurch können hier voraussichtlich bereits 2018 keine Schweppermann-Festspiele mehr stattfinden. Auch zu den Umleitungsmöglichkeiten beim weiteren Ausbau der B 299 im Sommer gab es einige Nachfragen und in Utzenhofen wurde erneut massiv die Verbesserung des Mobilfunknetzes gefordert, weil das Tal hier nach wie vor praktisch abgeschnitten sei. Eine rasche spürbare Änderung konnte der Bürgermeister aber nicht versprechen.Auch die Koordination der verschiedenen Straßensperrungen von Utzenhofen zur Neumarkter Landkreisgrenze, die Schließung der Lauterachtalstraße wegen Steinschlags und die Sanierung der B 299 waren vielen Leuten ein Anliegen, bei dem Stefan Braun nach eigener Auskunft die Bürgerinteressen fest im Blick behalten will.