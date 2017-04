Politik Kastl

07.04.2017

07.04.2017

Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Kastl wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt. Marktgemeinderat Gernot Meier wird für weitere zwei Jahre die Geschicke der Partei lenken. Klaus Lautenschlager steht ihm als Stellvertreter zur Seite, Dr. Anita Meier als Kassiererin und Hermann Kucharski als Schriftführer. Ludwig Lutter und Paul Weigl fungieren als Beisitzer, Henrike Jörger und Boris Graf als Revisoren.

Im Rückblick auf die vergangene Amtszeit verwies Gernot Meier auf die regelmäßig vor der jeweiligen Marktgemeinderatssitzung stattfindenden öffentlichen Stammtische. Den Vortrag beim TuS Kastl zu "Gefahren im Internet" erwähnte er für die jüngste Zeit ebenso positiv wie den gemeinsam mit MdL Reinhold Strobl und dem SPD-Kreisvorsitzenden Uwe Bergmann begangenen Ortsspaziergang, der seinen besonderen Abschluss in der Kastler Bücherei fand."Mit der für die Kastler Klosterburg anstehenden Neubelegung als Polizeihochschule besteht auch kein Anlass mehr, MdL Reinhold Strobl zu bitten, den bayerischen Finanzminister permanent an die Lösung des Problems zu erinnern", so Meier.Für die bevorstehende Amtszeit soll ein besonderes Augenmerk auf die Werbung von - vor allem jüngeren - Mitgliedern gerichtet werden. Ihre Unterstützung sagten dabei Uwe Bergmann und der SPD-Bundestagskandidat Johannes Foitzik zu, die Gernot Meier als Gäste des Ortsvereins begrüßen konnte.