26.04.2017

Im Gasthaus Fromm eröffnete Ortsvorsitzender Bürgermeister Stefan Braun die Jahreshauptversammlung der CSU Utzenhofen. Dann folgten gleich eine Neuigkeit und ein Lob.

Vielfältige Aktivitäten

Wahlen und Ehrungen Vorstand CSU Kastl



Vorsitzender: Stefan Braun



Stellvertreter: Christian Fromm, Hubert Zollbrecht



Schriftführer: Harald Meier



Schatzmeister: Michael Herdegen



Beisitzer: Manuel Fromm, Johann Geitner, Josef Graml, Manfred Körner, Wendelin Lehmeier, Josef Meier



Delegierte: Stefan Braun, Hubert Zollbrecht



Kassenprüfer: Herbert Braun, Karl Scharl



Delegierter LTW: Stefan Braun



Ehrungen



10 Jahre: Christian Fromm, Harald Meier



20 Jahre: Michael Polster



40 Jahre: Georg Forster



45 Jahre: Herbert Braun , Karl Scharl

Der CSU-Ortsverband Utzenhofen, wenn auch klein, zählt zu den aktivsten im Landkreis Amberg-Sulzbach. MdB Alois Karl

Utzenhofen. Bundestagsabgeordneter Alois Karl stellte sich und seine politische Tätigkeit vor. Dabei hob Karl vor allem seine Verbundenheit mit dem Ort Utzenhofen hervor, da seine Mutter aus diesem Ortsteil stammt. Für Karl stehe fest: "Der CSU-Ortsverband Utzenhofen, wenn auch klein, zählt zu den aktivsten im Landkreis Amberg-Sulzbach."In seinem Tätigkeitsbericht ging Stefan Braun auf die vielfältigen Aktivitäten ein. Diese waren geprägt von mehreren Vorstandssitzungen zu verschiedenen Themen, die Teilnahme an Konferenzen, Gratulationen zu Geburtstagen und Feierlichkeiten. Braun wies in seinen Ausführungen darauf hin, dass die CSU-Utzenhofen mit 23 Mitgliedern ein kleiner Ortsverband sei. Nach den Berichten der einzelnen Funktionsträger wurde der Führungsspitze einstimmig die Entlastung erteilt. Bei der anstehenden Wahl wurden alle Vorschläge einstimmig angenommen. Ortsvorsitzender bleibt für weitere zwei Jahre Bürgermeister Stefan Braun. Kastls 3. Bürgermeister Andreas Otterbein überbrachte als ASP-Kreisvorsitzender und Ortsvorsitzender der CSU Kastl die Grüße der Marktgemeinde und des Ortsverbands Kastl. Er sprach vor allem die derzeit gute Zusammenarbeit zwischen den Ortsverbänden an. Als Ferienprogramm ist für Donnerstag, 10. August, mit den Jugendlichen eine Fahrt nach München zum Landtag geplant.Zum Abschluss streifte Braun einige Themen wie zum Beispiel den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Bauhof, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Kastl/B 299, mit Gehwegen die Errichtung eines Nahwärmenetzes in Kastl und die Generalsanierung Kindergarten.