Sport Kastl

21.05.2017

21.05.2017

Katzdorf. Keine Tore gab es zum Saisonabschluss beim SC Katzdorf zu bejubeln. Im letzten Heimspiel gegen den TuS Kastl stand es nach 90 wenig berauschenden Minuten 0:0. Ein Ergebnis, das auch den gezeigten Leistungen beider Mannschaften entspricht und das den Gästen zum Klassenerhalt verhilft. In diesem Spiel zeigte der TuS Kastl viel Einsatz. Angesichts der Situation im Abstiegskampf wollten die Gäste unter allen Umständen einen Punkt holen. Entsprechend motiviert gingen sie auch an die Sache heran. Allerdings konnten sie sich in der Offensive nicht richtig durchsetzen. Weil sich die Katzdorfer auf einen entschlossenen Gegner eingestellt und ihre Anbwehr verstärkt hatten. spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab. Die wenigen Torchancen brachten keine Gefahr. Glück hatten die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit, als der TuS Kastl einen Treffer erzielte, den der Schiedsrichter jedoch wegen eines vermeintlichen Fouls gegen Torwart Manuel Baumann nicht anerkannte. In der zweiten Halbzeit änderte sich kaum etwas am Spielgeschehen. Der Gast wirkte engagiert, scheiterte aber mehrfach an der Katzdorfer Abwehr. Zwei gute Möglichkeiten besaß Kastl in dieser Phase, doch der heimische Keeper ließ sich nicht überraschend und hielt seinen Kasten sauber.