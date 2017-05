Sport Kastl

01.05.2017

2

0 01.05.2017

Die SpVgg Schirmitz hatten noch das Nachholspiel gegen Hahnbach vom Freitag, das sie mit 0:3 verloren, in den Beinen. Der TuS Kastl dagegen lief im Vergleich zur Vorwoche wegen einiger Verletzungen, Krankheit und beruflichen Gründen auf vielen Positionen stark verändert auf, verteidigte aber gut und machte die Räume eng. Mit dem ersten guten Angriff erzielte (16.) Daniel Bösl nach guter Vorarbeit von Simon Schwarzfischer das 1:0. Danach blieb der TuS am Drücker, konnte aber kein weiteres Kapital aus der Feldüberlegenheit ziehen. Die Gäste standen gut in der Abwehr und suchten ihr Glück in Kontern und durch Standards.

Der Mitaufsteiger aus Schirmitz begann die zweite Hälfte druckvoller und drängte auf den Ausgleich. Die Elf des verletzten Kastler Spielertrainers Thomas Mayer stand immer noch gut in der Defensive und verteidigte die Führung. Der TuS verlegte sich in dieser Phase auf Entlastung durch Konter. Danach verflachte die Partie ein wenig und es gab einige Unterbrechungen durch Fouls und Auswechslungen. Nach einem Standard für Schirmitz lag der Ball im Tor der Kastler, doch der Treffer zählte nicht, da der gut leitende Schiedsrichter auf Stürmerfoul entschied.Nach gut einer Stunde wurde Kastl wieder stärker und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, ließ diese aber alle ungenutzt. Dann in der 76. Minuten der Ausgleich nach einem Freistoß von rechts, den der aufgerückte Außenverteidiger Michael Wells per Kopf erzielte. Nun ging es hin und her aber ohne große Möglichkeiten. In der 89. Minute sah der Kastler Innenverteidiger Christian Lother wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Für Kastl war das Unentschieden zu wenig, für die Männer um Gästetrainer Josef Dütsch könnte der Punktgewinn schon zum Klassenerhalt reichen.