Sport Kastl

26.03.2017

Von wegen auf Wiedergutmachung aus: Der SV Raigering kommt mit der 0:1-Niederlage gegen den Tabellenletzten Tännesberg im Gepäck auf den Kastler Mennersberg - und schaut dort wieder alt aus.

Dem TuS Kastl gelang die Überraschung mit einem 3:0-Sieg über den SV Raigering, der damit auf den zweiten Rang der Bezirksliga Nord absackte. Beide Mannschaften tasteten sich nach ihren Niederlagen vom letzten Spieltag erst einmal vorsichtig ab. Danach hatten die Hausherren um Spielertrainer Thomas Mayer deutlich mehr vom Spiel. Nach 15 Minuten wurden die Gäste besser und übernahmen die Kontrolle, aber blieben noch ohne zwingende Chancen. Ab Mitte der ersten Hälfte befreiten sich die Kastler wieder und das Spiel wogte hin und her, blieb aber weiterhin ohne Höhepunkte. Bis zur Pause blieben die Panduren spielbestimmend, aber der TuS Kastl stand gut in der Defensive und ließ wenig zu.So ging es in einer guten und fairen Partie jedoch mit wenig Strafraumszenen mit dem gerechten Unentschieden in die Kabinen.Die zweite Hälfte begann gleich mit einem Knaller für die Kastler, denn in der 48 Minute gingen die Hausherren nach einem schönen Spielzug den der Winterneuzugang und Heimkehrer, Simon Schwarzfischer überlegt einschob, mit 1:0 in Führung. In der Folge blieben die Kastler dran und die Gäste um ihren Trainer Martin Kratzer hielten dagegen. In der 62 Minute erhöhten die Hausherren durch einen schönen Konter, den erneut Simon Schwarzfischer abschloss, auf 2:0.Nun rieben sich die Gäste verdutzt die Augen, und erhöhten allerdings den Druck. Kastl überstand diese Phase unbeschadet und setzte immer wieder empfindliche Konter. In der 80 Minute startete Hendrik Blomeier ein tolles Solo, bei dem er erst kurz vor der Strafraumgrenze durch ein Foul gestoppt wurde. Den fälligen Freistoß verwandelte Johannes Kölbl direkt zum 3:0.Die Raigeringer um ihren Kapitän Florian Hiltl versuchten noch einmal alles, aber es gelang ihnen nicht einmal mehr die Ergebniskosmetik. Das gut leitende Schiedsrichter-Gespann hatte mit der fairen Partie keine Schwierigkeiten