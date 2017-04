Sport Kastl

28.04.2017

Bei den Schweppermännern am Kastler Mennersberg gastiert am Sonntag, 30. April, um 15 Uhr die SpVgg Schirmitz. Der TuS verlor zuletzt nicht nur deutlich gegen den Tabellenführer aus Schwarzenfeld, sondern auch noch weitere Spieler durch Verletzungen.

Schön langsam gehen den Kastlern die Spieler aus. Schon in den letzten Spielen mussten beide Ersatzkeeper mehrere Minuten als Feldspieler ihre fußballerischen Fähigkeiten auf dem Platz beweisen. Kastl hofft nun, dass sich der eine oder andere Spieler wieder fit meldet für die entscheidenden Wochen gegen den drohenden Abstieg aus der Bezirksliga.Nach zuletzt zwei wichtigen und hart erkämpften Siegen gegen Ensdorf und Tännesberg, verlor man letztes Wochenende gegen Schwarzenfeld mit 4:0. Der TuS machte es sich oft selbst schwer. So standen die Kastler über weite Strecken sicher in der Abwehr und in der Offensive erarbeiteten sie sich Chancen - ließen diese aber dann zu häufig aus. Durch individuelle und leichtsinnige Fehler kamen sie dann in Bedrängnis.Vor der Partie am Sonntag müssen die Verantwortlichen um den scheidenden Spielertrainer Thomas Mayer viel Arbeit in den Aufbau einiger Spieler investieren und an einem vollständigen Kader basteln. Wenigstens steht die Defensive fast komplett zur Verfügung: Kapitän und Motivator Michael Hufnagel kehrt nach einer Erkrankung zurück ins Team. Dafür muss Angreifer Daniel Riehl aus beruflichen Gründen passen. In der Offensive liegt überhaupt das Problem: Nachdem Jonas Weigert und Michael Oettl schon länger ausfallen, sind nun neben Hendrik Blomeier, der sicher fehlen wird, auch Simon Schwarzfischer und Oliver Beloruss angeschlagen.Der Mitaufsteiger aus Schirmitz reist mit breiter Brust nach Kastl, um dort weitere Punkte für den fast schon sicheren Klassenerhalt einzufahren. Die Elf von Trainer Josef Dütsch hat sich in der Bezirksliga hervorragend zu Recht gefunden und konnte zuletzt durch den Sieg in Pfreimd für Aufsehen sorgen. Bei den Gästen fehlen der rotgesperrte Marco Lingl und die Langzeitverletzten.