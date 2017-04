Sport Kastl

Zum Heimspiel gastiert am Sonntag, 9. April, um 15 Uhr der TSV Tännesberg bei den Schweppermännern am Kastler Mennersberg. Der Tabellenletzte aus Tännesberg konnte in der Rückrunde schon einige Lebenszeichen senden und punktete unter anderem auswärts gegen Raigering dreifach und letztes Wochenende einfach in Ensdorf. Beim TuS dagegen wechselten sich Licht und Schatten ab. So verloren die Kastler letzte Woche unnötig in Grafenwöhr nachdem zuvor der Spitzenreiter Raigering bezwungen wurde.

Kastl hofft, gegen Tännesberg wieder in die Spur zu kommen und wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Das TuS-Team um Spielertrainer Thomas Mayer wird den Gast nicht unterschätzen. Die Mannschaft will versuchen, sich bietende Torchancen besser zu nutzen als zuletzt gegen Grafenwöhr. Dabei plagen den TuS kleinere Verletzungssorgen, außerdem wird Winterneuzugang Simon Schwarzfischer aus beruflichen Gründen fehlen. Nach dem Heimspiel am Sonntag stehen drei Auswärtsspiele in Folge auf dem Kastler Spielplan.Für die Tännesberger Mannschaft um ihre Trainer Linge und Kneißl läuft es nach der verkorksten Hinrunde nun besser. Am Sonntag fehlen jedoch mit den beiden rotgesperrten Sandro Hammer und Kapitän Roland Ludescher zwei wichtige Spieler. Zudem hat sich Aktivposten Thomas Hauer vergangenen Woche in Ensdorf verletzt, sein Einsatz dürfte fraglich sein.Das Spiel der zweiten Mannschaft des TuS Kastl gegen Kauerhof II wird am Sonntag um 13.15 Uhr in Hohenburg angepfiffen.