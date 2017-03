Sport Kastl

22.03.2017

Bei der DJK ist ein Drittel der Mitglieder jünger als 27 Jahre. Weitere 51 Prozent bilden die Mitte (27. bis 60. Lebensjahr). Lediglich 65 Senioren (über 60 Jahre) hat der Verein in seinen Reihen. "Wir sind ein älter werdender Verein", lautete das Fazit des Vorsitzenden Hans Gradl bei der Jahreshauptversammlung.

Neuwahlen und treue Mitglieder Beirat



Die Neuwahl des Beirats ergab folgendes Ergebnis: Manuel und Christian Fromm, Christian Guttenberger, Wendelin Lehmeier, Johann Mayer, Johann Tuchscherer, Tobias Geitner .



Ehrungen



50 Jahre Mitgliedschaft (goldene DJK-Nadel mit Urkunde): Georg Aschenbrenner, Konrad Bösl, Engelbert und Xaver Dürr, Josef Fuchs, Georg und Peter Gradl, Johann Graml, Gerhard Hengster sen, Karl Hierreth, Hermann Kerschensteiner, Wendelin Lehmeier, Franz jun., Franz sen. und Karl Riedl, Josef Riehl und Josef Weiß



25 Jahre Mitgliedschaft (silberne DJK-Nadel mit Urkunde): Bastian Dürr, Ludwig Felser Erika Gradl, Dominik und Lukas Herdegen, Gerhard jun. Hengster, Daniel Mayer, Christoph Meier und Alexandra Polster .

Utzenhofen. In seinem Rechenschaftsbericht streifte Gradl die Schwerpunktthemen des Vereinsjahres, mit denen sich Vorstand und Vereinsbeirat in 17 Sitzungen beschäftigten. Dabei erschweren laut Gradl die zunehmende Bürokratie sowie rückläufiges Engagement bei den Mitgliedern die Vereinsführung. "Doch die positiven Seiten, die zeigen, dass die DJK lebendig und bunt ist, überwiegen."Hans Gradl stellte fest, dass die DJK über die Grenzen Kastls hinaus einen guten Ruf genieße und mit den Sportanlagen eine optimale Infrastruktur bieten könne. "Darauf müssen und wollen wir noch lange aufbauen, um uns noch stärker zu machen", gab der Vorsitzende die Marschrichtung für die Zukunft vor.Von A wie Arbeitsdienst bis Z wie Zukunftsplanung listete der Vereinschef die vielfältigen Themen auf. Am vergangenen Jahr nahm die DJK am Ferienprogramm der Marktgemeinde und an verschieden Festen teil. Außerdem wurden einige Arbeiten am Sportplatz erledigt.Bürgermeister Stefan Braun dankte dem Verein für die vielen Investitionen, vor allem für den Kinderspielplatz zwischen den Sportplätzen. Fußballabteilungsleiter Manfred Knauer berichtete, dass die 1. Mannschaft in der vergangenen Saison das Ziel Klassenerhalt (8. Tabellenplatz in der Kreis-Liga) vorzeitig erreicht habe. Aktuell steht man mit dem Team auf dem 4. Tabellenplatz in der Kreisliga. Trainer sind Matthias Pfeifer und Manfred Knauer. Die 2. Mannschaft sei letztendlich auf dem 12. Tabellenplatz gelandet, dass bedeutete den A-Klassen-Erhalt. Aktuell steht man auf dem Relegationsplatz (13). Verantwortliche für die 2. Mannschaft sind Tobias Geitner und Michael Moosburger. Jugendleiter Christian Geitner informierte, dass die Nachwuchs-Mannschaften neu zusammengestellt und Spielgemeinschaften mit DJK Lengenfeld, DJK Oberwiesenacker und TV Velburg eingegangen wurden. Derzeit spielt Utzenhofen mit 13 Jugendlichen in elf Mannschaften. "Diese Zahlen sind schon sehr erschreckend in Bezug auf die Zukunft des Vereins."Damenbetreuerin Sylvia Baumann berichtete, dass wegen Mangel an Spielerinnen die Mannschaften neu zusammengestellt werden müssen und eine Spielgemeinschaft mit Velburg und Lengenfeld eingegangen werden soll.