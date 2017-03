Sport Kastl

24.03.2017

0

0 24.03.2017

Der TuS Kastl hofft auf ein bisschen mehr Glück im ersten Heimspiel nach der Winterpause. Doch der Gegner kommt vermutlich mit gehöriger Wut im Bauch.

Am Sonntag, 26. März, gastiert um 15 Uhr der SV Raigering bei den Schweppermännern am Kastler Mennersberg. Die Gäste konnten genauso wie die Hausherren ihre Spiele vergangene Woche zum Auftakt nicht gewinnen. Die Panduren blamierten sich zu Hause gegen Tännesberg, und der TuS verlor in Pfreimd.Ausgerechnet der Tabellenführer kommt, mit einer Blamage im Gepäck. Da dürfte von der Papierform her schon alles klar sein, denn Raigering wird gegen Kastl auf Sieg spielen. Der TuS konnte trotz der schlechten Bedingungen eine einigermaßen akzeptable Vorbereitung durchziehen und so ging man gut vorbereitet in das Auftaktmatch gegen Pfreimd. Gegen die Pfreimder Elf erwartete man jedoch nicht allzu viel genauso wie nun dieses Wochenende gegen Raigering. Kastl wollte und will sich gegen die Spitzenteams nur achtbar aus der Affäre ziehen und weiter an der Form für den Rest der Saison basteln.In der Winterpause stieß mit Simon Schwarzfischer nach einigen Jahren der Abwesenheit ein echtes Kastler Eigengewächs wieder zu den Schweppermännern. Dies wurde mehr als freudig aufgenommen da dies für den TuS in vielerlei Hinsicht eine echte Bereicherung darstellt. Aber man musste gleich im ersten Spiel einen weiteren herben Verlust durch die schwere Verletzung von Jonas Weigert, der mit Sicherheit über die Saison hinaus ausfallen wird, hinnehmen und dieser Ausfall wird für den TuS nur schwer zu verkraften sein.Dennoch werden die Verantwortlichen um den Spielertrainer Thomas Mayer versuchen, die Mannschaft so gut wie möglich auf das schwere Match gegen den SVR vorzubereiten und einzustellen. Die endgültige Aufstellung steht erst am Freitag nach dem Abschlusstraining fest.Die Gäste aus Raigering spielten als Aufsteiger bisher eine überragende Saison und stehen verdient auf Platz eins. Allerdings sitzt der Stachel durch die Niederlagen gegen den Tabellenletzten aus Tännesberg vom letzten Samstag mit Sicherheit noch tief. Dies wird die Mannschaft um Kapitän Florian Hiltl erst recht anstacheln, durch einen Sieg wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen.Vor allem kennen sich beide Teams aus der Vergangenheit sehr gut und deshalb wissen die Panduren um die Stärken und Schwächen der Schweppermänner. Die Elf um Trainer Martin Kratzer wird alles tun um sich mit ihren Anhängern wieder zu versöhnen und die drei Punkte vom Kastler Mennersberg mit in den Pandurenpark nach Raigering zu nehmen.