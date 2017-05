Sport Kastl

14.05.2017

10

0 14.05.201710

Zum letzten Heimspiel gastierte am Samstag der FC Amberg II bei den Schweppermännern am Kastler Mennersberg. Der TuS behielt auf den letzten Drücker die wichtigen Punkte am Mennersberg.

Ab der 15. Minute übernahmen die Hausherren das Kommando, blieben aber in ihren Offensiv-Aktionen zu überhastet. Die junge Gäste-Elf stand stabil in der Abwehr und war nur nach Standards gefährlich. Nach einer halben Stunde wurde der TuS besser. In der 35. Minute erzielte Johannes Kölbl nach einem klassischen Konter die Führung. Nun wollte Kastl ein zweites Tor nachlegen. Die Gäste wirkten unsortiert, fingen sich aber wieder. Nach einem Foul vom Kastler Hufnagel erzielten die Gäste durch ein direktes Freistoß-Tor von Hüttner Jakob den glücklichen Ausgleich.Beide Mannschaften kamen motiviert aus den Kabinen. Nun erspielte sich Kastl Chancen, aber erzielte kein Tor. In der 83. Minute kam der vorübergehende K. o. für die Kastler nach einem Konter der Amberger, den Haller zum 1:2 vollendete. Kurz vor Schluss erzielte Alexander Baumer den Ausgleich. In der letzten Minute traf Simon Schwarzfischer für den Sieg der Kastler. Die Gäste wehrten sich, verhinderten die Niederlage aber nicht. Die Schweppermänner gewannen verdient und müssen nun auf den letzten Spieltags hoffen.TuS Kastl: Harsch, Geitner, Lother, Hufnagel (46. Fischer), Beloruss, Mayer, Baumer, Schwarzfischer, Kölbl, Riehl, Geitner (85. Bösl), Weigl, Schubert, IblerFC Amberg II: Eger, Hüttner, Klama, Knoll, Rössler (46. Reinwald), Schmien, Geitner (63. Ram), Giehrl, Hausmann, Haller, KramerTore: 1:0 (35.) Johannes Kölbl, 1:1 (40.) Jakob Hüttner, 1:2 (83.) Yannik Haller, 2:2 (90.+1) Alexander Baumer, 3:2 (90.+3) Simon Schwarzfischer - SR: Ralf Waworka (Kleinwinklarn) - Zuschauer: 100