Sport Kastl

12.05.2017

12.05.2017

Zum letzten Heimspiel des TuS Kastl gastiert am Samstag, 13. Mai, um 16 Uhr der FC Amberg II bei den Schweppermännern am Mennersberg. Die Gäste belegen aktuell den fünften Tabellenplatz und stehen damit Jenseits von Gut und Böse und können entspannt nach Kastl reisen. Der TuS dagegen steckt wieder mitten im Abstiegskampf und bräuchte dringend die Punkte. Wie schon in den vergangenen Wochen entspannt sich die Personalsituation beim TuS Kastl nicht, sondern verschärft sich eher noch. Gerade jetzt in der entscheidenden Phase der Saison wird die Verletztenliste immer länger und in der Physio-Abteilung herrscht Hochbetrieb. Ein geregelter Trainingsablauf ist auch eher schwierig einzuhalten, weil durch die vielen Verletzungen und Krankheiten das Training immer wieder umgestellt werden muss. Die Verantwortlichen um den scheidenden Trainer Thomas Mayer leisten Schwerstarbeit und unterstützen die Mannschaft durch viel Motivations- und Aufbauarbeit. Wenn sich die über gebliebenen Spieler - für die Partie gegen Amberg wurde Altstar Manuel Weigl reaktiviert - auf ihre Stärken besinnen, dann könnte man sich gegen den FC Amberg II schon etwas ausrechnen. Die Mannschaft um die beiden Kapitäne Michael Hufnagel und Alexander Baumer wollen für sich und die Fans beim letzten Heimspiel der Saison noch einmal alles geben und auf den nötigen Sieg spielen. Sicher fehlen werden die Langzeitverletzten sowie Sebastian Hufnagel und Hendrik Blomeier. Die Mannschaft aus Amberg um den ebenfalls scheidenden Trainer Daniel Liermann reist mit zuletzt zwei Siegen gegen Tännesberg und Grafenwöhr und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen im Gepäck zum Auswärtsspiel nach Kastl.

Die Bayernliga-Reserve hat wegen ihrer Formschwankungen schon für einige Ausrufezeichen sowohl im positiven wie auch negativen Sinne gesorgt (Sonntag 13.15 Uhr TuS Kastl II - SV Köfering II).