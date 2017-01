500-Euro-Spende an Kinderkrebshilfe und "Asante

11.01.2017

Die katholische Kirchengemeinde hat viele rührige Helfer. Der Ausschuss "Ehe und Familie" unterstützt mit dem Erlös aus zahlreichen Aktionen nicht nur Projekte vor Ort, sondern auch den Verein "Asante" und die Kinderkrebshilfe Oberpfalz-Nord.

Durch den Plätzchen-Verkauf, die Einnahmen des Adventsmarkts und Spenden vom Kartoffelfest und dem Emmausgang ist ein beachtlicher Betrag zusammengekommen. Die Verantwortlichen übergaben im Pfarrheim jeweils 500 Euro an Johanna Schirdewahn vom Verein "Asante", zur Förderung von Schulkindern und Studierenden in Kenia. Waltraud Wagner nahm das Geld für die Kinderkrebshilfe Oberpfalz-Nord entgegen. Zudem übergab die Bücherei Kastl aus dem Verkauf von gehäkelten Engeln 160,50 Euro an "Asante" für das Frauenprojekt "Engel für Afrika", als Hilfe zur Selbsthilfe.Dank galt allen Spendern, Helfern und Unterstützern. Auch Pfarrer Heribert Stretz und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Deubzer bedankten sich beim Arbeitskreis.