24.02.2017

Utzenhofen. Mit seiner Familie und zahlreichen Gratulanten hat Franz Riedl seinen 95. Geburtstag gefeiert. Der "Postboten Franz", wie er im Dorf genannt wird, diskutiert noch gerne überall mit, ist ein eifriger Tageszeitung-Leser und nimmt interessiert am Tagesgeschehen teil.

Der Landwirt war 28 Jahre als Postbote in Utzenhofen tätig und betreute mit seiner Frau die letzte Poststelle im Ort. Wusste er, dass jemand Geburtstag hatte, nahm er seine Mundharmonika mit und spielte ein Ständchen. Auf seinen Touren half er auch schon mal beim Kuhkälbern.Das Musizieren war sein großes Hobby. Mit seinem Gesang und seinem Akkordeon bereicherte der Jubilar viele Abende und Treffen. Im Kirchenchor war Riedl 70 Jahre aktiv, fünf Jahrzehnte lang pflegte er die Lourdesgrotte in Utzenhofen, engagiert war er in vielen Vereinen. Auf die Welt gekommen ist er in Schwärz, zur Schule in Utzenhofen musste er in jeder Jahreszeit zu Fuß gehen.Im frühen Jugendalter, bei den Kirchenchorproben, lernte er seine zukünftige Frau kennen, die er 1949 heiratete. Nach der Hochzeit bewirtschaftete das Ehepaar Riedls elterliches Anwesen. Durch die Erweiterung des Truppenübungsplatzes Hohenfels im Jahre 1957 verlor die Familie einen großen Teil der landwirtschaftlichen Flächen und musste ein Jahr später nach Utzenhofen umsiedeln. Dort baute Riedl das Wohnhaus der Schwiegereltern um und Stallungen wieder auf. 1976 gab der Jubilar die Milchwirtschaft auf und beschränkte sich auf den Feldbau.Die Riedls bekamen vier Kinder, Tochter Magdalena verstarb 2008. Der ganze Stolz des Jubilars sind sieben Enkel und sechs Urenkel. Bürgermeister Stefan Braun wünschte dem ältesten Kastler noch ein langes und glückliches Leben und dass er seiner kranken Frau weiterhin helfen kann. Im Namen von Landrat Richard Reisinger überreichte Braun ihm die Landkreismedaille in Silber.