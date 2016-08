Vermischtes Kastl

29.08.2016

18

0 29.08.201618

Die Bauarbeiten an der B 299 in und um Kastl kommen voran. Der Ort ist aus Richtung Neumarkt wieder erreichbar, da die Sanierungsarbeiten ab St. Lampert bis Pfaffenhofen so gut wie abgeschlossen sind. Der Teerbelag ist aufgebracht, die Leitplanken sind gesetzt. Llediglich der Parkplatz am sogenannten Schwarzen Felsen auf der rechten Seite der Bundesstraße in Richtung Kastl ist wegen der neuen Zufahrten noch nicht fertig.

In Kastl selbst ist die Durchfahrt zwischen Badbrücke und Forsthof immer noch dicht. Zahlreiche Baumaschinen zeugen vom raschen Fortschritt der Arbeiten. So wurde der alte Untergrund bereits ausgetauscht. Die Rohre unter der Oberfläche sind dort neu verlegt und die Rohplanie aus Schotter und Sand sind aufgebracht.Aus Richtung Neumarkt wird bereits der Randstein gesetzt, da auch die Bürgersteige erneuert werden. Aus Richtung Amberg ist man noch nicht so weit. Hier wird erst der alte Bürgersteig entfernt und die Hausanschlüsse für den Kanal werden freigelegt. Da die Firmen und ihre Beschäftigten unter der Woche mit Hochdruck länger werkeln, schreiten die Bauarbeiten zügig voran, so dass bis zum Ende der Schulferien mit einer teilweisen oder ganzen Aufhebung der Sperrung der B 299 zu rechnen ist. Dann können die Schulbusse wieder ungehindert passieren.Dass die Sperrung der Bundesstraße auch Auswirkungen auf der innerörtlichen Verkehr in den engen Gassen von Kastl hat, war vorauszusehen. Manchmal ist es nicht leicht für die Bevölkerung, zum Bäcker und zum Einkaufsmarkt zu gelangen. Es erfordert einiges an Fingerspitzengefühl und Verständnis der Verkehrsteilnehmer, um ohne Stau zu navigieren. Auch der Lieferverkehr hat so seine Probleme: Einige Schäden an den Hausecken in der Martin-Weiß- und der Hohenburgerstraße beweisen dies sehr nachdrücklich.