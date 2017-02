Vermischtes Kastl

15.02.2017

1

0 15.02.2017

Vielerorts sterben nicht nur die Faschingsbälle für die Großen aus, sondern auch immer mehr Veranstaltungen für die Kleinen. In Kastl jedoch hat die Eltern-Kind-Turngruppe des TuS nach einigen Jahren Pause im Sportheim wieder einen Kinderfasching auf die Beine gestellt. Die Resonanz war riesig: Die Cowboys, Indianer, Clowns, Piraten, Prinzessinnen und so weiter strömten mit ihren Eltern oder Großeltern nur so herbei. Das Sportheim auf dem Mennersberg platzte fast aus allen Nähten.

Neben zahlreichen Tänzen und lustigen Spielen wie Reise nach Jerusalem oder Mohrenkopf-Wettessen sorgten die Kindergarde Hohenburg und ein Spontanauftritt der Zumba-Kids des TuS unter der Leitung von Tanja Lutter für Abwechslung. Ums leibliche Wohl kümmerte sich das eingespielte Wirteteam des Sportvereins. Nach diesem Zuspruch hieß es auf dem Mennersberg, dass die Wiederauflage des Kinderfaschings keine Eintagsfliege bleiben soll.