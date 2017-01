Vermischtes Kastl

17.01.2017

Alle Paare, die 2016 ihr 25-, 40-, 50- und 55-jähriges Ehejubiläum feiern konnten, hatte die Pfarrei Kastl zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die Marktkirche eingeladen. Der Pfarrgemeinderat begrüßte die Jubilare am Eingang und überreichte jeweils ein kleines, gebasteltes Geschenk.

Grüße gab es auch von Pfarrer Pater Ryszard Kubiszyn. In seiner Predigt bezog er sich auf das Evangelium des Tages: die Taufe von Jesus durch Johannes den Täufer im Jordan. Die Taufe sei der Beginn jedes Christen in seinem Leben. Jeder Gottesdienstbesucher konnte sein Taufversprechen im Zeichen des Weihwassers vor dem Altar erneuern. Die Ehepaare hätten sich gegenseitig bei der Hochzeit miteinander versprochen, so der Priester. Vor allem sei es in einer Ehe sehr wichtig, einander verzeihen zu können: "Nur so konnten die Jubelpaare die langen Jahre gemeinsam durch das Leben gehen", so Kubiszyn.Am Ende der Predigt bat er erst die Frauen und dann die Männer, ihr Eheversprechen, das sie einst gemacht hatten, zu erneuern. Hinterher segnete der Pater sie alle.Musikalisch gestaltete den Gottesdienst die Gruppe Mixdur. Hinterher lud der Pfarrgemeinderat zum gemütlichen Beisammensein mit Sekt und Imbiss ins Jugendheim ein. Auf weitere gemeinsame Jahre wurde dabei angestoßen. Pfarrer Ryszard untermalte den Abend mit Texten.