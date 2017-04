Vermischtes Kastl

11.04.2017

Längst ist die Gemeindebücherei Kastl mehr als nur eine stille Verleihstelle. "Neben dem gut sortierten und aktuellen Angebot an verschiedensten Medien ist die Bücherei auch eine vorbildliche Eventstätte, die im Laufe des vergangenen Jahres diverse Veranstaltungen für Jung und Alt angeboten hat." Dies und das positive Ausleih-Ergebnis hob Leiter Georg Dürr beim jährlichen Mitarbeitertreffen besonders hervor.

Eine Bildungseinrichtung

Preisrätsel zum Jubiläum

Neben Kindergarten und Schule ist die Gemeindebücherei eine der drei wichtigsten Bildungseinrichtungen, sagte Bürgermeister Stefan Braun. Das Team bilden Leiter Georg Dürr und 24 ehrenamtlich wirkende Frauen aus Kastl und Umgebung.Gemeinsam haben sie vergangenes Jahr mit 14 795 Ausleihen wieder eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Der Grund für das positive Ergebnis ist mitunter die "Onleihe" (Ausleihe von E-Books). Dieser Anteil wächst stark. Waren es 2016 noch knapp 300 Anfragen so stiegen diese auf mittlerweile 1300 an. Bereits 15 Prozent der Leser nutzen diesen Service.Eine zentrale Dienstleistung der Bibliotheken ist es, Medien zur Verfügung zu stellen, so die Verantwortlichen. Für diese Aufgabe hat die Einrichtung im vergangenen Jahr 9000 Euro für die Anschaffung von neuen Büchern und weiteren Medien (DVDs, Hörbücher für Kinder und Erwachsene, Computerspiele, Zeitschriften und Familienspiele) sowie für die Bereitstellung der E-Book-Ausleihe ausgegeben. Den Bürgern stehen neben den 10 000 Büchern und Medien weitere 10 000 online rund um die Uhr zur Verfügung. 5500 Besucher kamen in die Räume.Im Rückblick zählte Dürr auch die Arbeitsstunden auf, die das Team 2016 geleistet hatte. Knapp 3000 Stunden waren es, darunter fielen auch diverse Stunden für Fortbildungen. Während des Winterhalbjahres fanden regelmäßig Vorlesestunden statt. Des Weiteren pflegt das Team enge Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der Schule, die auch regelmäßig in der Bücherei vertreten sind, so Dürr.Auch ein Preisrätsel gab es zum Jubiläum der E-Book Ausleihe, ein ganzjähriger Bücherflohmarkt wurde eingerichtet, die Kinder genossen das Bärentheater und die Vorschulkinder machten einen Büchereiführerschein. Auch die Leserfahrten zu den Luisenburg-Festspielen nach Wunsiedel gehörten zum Programm. Des Weiteren erinnerte Dürr an die Teilnahme am Bürgerfest im Sommer. Beliebt war das Kastler Entenrennen, das neuerlich ein Besuchermagnet war. Bürgermeister Stefan Braun bedankte sich beim Büchereiteam für die "tolle Arbeit". Gut findet er, dass die Bücherei am Antolin-Projekt beteiligt ist und die enge Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule. Pfarrer Pater Ryszard Kubiszyn lobte ebenfalls das Team.