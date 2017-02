Vermischtes Kastl

23.02.2017

2

0 23.02.2017

Die Vogelgrippe macht auch den Kastler Taubenfreunden zu schaffen. Das war einer der Punkte, die bei der Jahreshauptversammlung zur Sprache kamen. Auch Neuwahlen standen an.

Widrige Umstände

Unter den Top-Ten

Neuwahlen Taubenfreunde



Vorsitzender: Willi Fehlner



Stellvertreter: Georg Stepper



Kassier: Georg Stepper



Schriftführer: Rainer Kemmling



Beisitzer: Lothar Lutter und Stefan Lill



Kassenprüfer: Lothar Ried und Roland Bösl (jp)

Im Gasthaus Eichenseer in Dettnach wurde bekannt, dass nicht nur die vielen Greifvögel und häufigen Extremwetterlagen hohe Kosten verursachen, sondern jetzt auch noch die Vogelgrippe das Hobby der Reisefreunde massiv erschwert.Vorsitzender Willi Fehlner begrüßte zur Jahreshauptversammlung in Dettnach zahlreiche Taubenfreunde, darunter Bürgermeister Stefan Braun und das Ehrenmitglied Franz Lill, das vor kurzem seinen 85. Geburtstag gefeiert hatte.Willi Fehlner beklagte aber nicht nur die derzeitige Situation der Tauberer, sondern gab bekannt, dass trotz der widrigen Umstände das Jahr 2016 noch einigermaßen erfolgreich war. Er dankte dem ausgeschiedenen RV-Vorsitzenden Alois Lang für alles, was er für die Brieftaubenvereine getan hatte, und wünschte dem neuen Chef, Ludwig Kölbl, eine glückliche Hand bei seiner neuen Aufgabe. Weiter erklärte Fehlner, dass er aufgrund seiner beruflichen Aufgaben nicht immer Zeit für seine über 60 Mitglieder habe. Er ist dankbar, dass sein Stellvertreter Georg Stepper und Vorgänger Adolf Kölbl ihn bei dieser Aufgabe entlasten.Georg Stepper und er selbst konnten sich bei den Preisflügen regelmäßig unter den Top-Ten der Reisevereinigung platzieren. Auch die Schlaggemeinschaft Alois Lang war sehr erfolgreich.Genaue Angaben, so der Vorsitzende, wird man dann auf der Siegerehrung bekanntgeben. "Nur so viel: Die Kastler haben bei den Altflügen 2457 Tauben eingesetzt und 679 Preise gewonnen. Bei den Jungflügen waren es 1172 Tauben mit 331 Preisen.Im neuen Flugjahr kann es durchaus passieren, dass es durch die eingerichteten Sperrbezirke wegen der Vogelgrippe zu einem Verbringungsverbot kommen kann, das den Reiseplan komplett durcheinander bringt."Abschließend dankte Bürgermeister Stefan Braun dem Führungsteam für seine Bereitschaft, wünschte eine glückliche Hand und ein erfolgreiches Reisejahr für die Kastler Taubenfreunde.