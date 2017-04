Vermischtes Kastl

06.04.2017

06.04.2017

Ergebnisse SG Kastl



Festschießen: Rainer Kemmling (13,1-Teiler), Kurt Walther und Leo Weigert . Jugend: Michael Weigert, Jakob Preißl und Andreas Lang



Glücksschießen: aufgelegt - Elisabeth Otto, Kurt Walther, Manfred Mayer ; freistehend - Sabine Ott-Hennig, Holger Hennig, Rainer Angermann; Jugend: Michael Weigert, Jakob Preißl, Andreas Lang



Meisterschießen: aufgelegt - Kurt Walther, Leo Weigert und Ludwig Angermeier ; freistehend - Alexander Weigert, Sabine Ott-Henning und Rainer Angermann ; Jugend: Michael Weigert, Jakob Preißl, Andreas Lang . (jp)

In Königshäusern wird normalerweise personell nicht viel nicht gewechselt. Bei den Schützen ist das anders. Die alten Regenten gingen und neue wurden gekürt.

Einzelne Disziplinen

Die Jugend

Die Würdenträger

(jp) Zu Beginn der Kastler Proklamationsfeier freute sich Schützenmeister Rainer Angermann über den ausgezeichneten Besuch.Er begrüßte die Mitglieder, darunter Bürgermeister Stefan Braun, und teilte mit, dass immerhin rund 30 Mitglieder, also fast ein Drittel am Königsschießen teilgenommen hatten. Er entschuldigte Vorsitzenden Rainer Kemmling, der die Schützengesellschaft auf einer Gauversammlung mit Neuwahlen vertrat.Anschließend verlas Sportleiter Alexander Weigert die Ergebnisse der einzelnen Disziplinen des Königsschießens. Er dankte den Spendern der verschiedenen Sachpreise. In einer eigenen Zeremonie wurde das amtierende Schützenkönigspaar Angelika Lippold und Christian Bäuml sowie Jugendkönig Jakob Preißl von Sportleiter Ludwig Angermeier verabschiedet, damit war der Platz fürs neue Königspaar frei.Danach wurden die besten Königsschützen genannt. Bei der Jugend wurde 2. Ritter Andreas Lang, 1. Ritter Michael Weigert und Jugendkönig Jakob Preißl.Die Würdenträger bei den Schützen sind: 2. Ritter Holger Hennig, 1. Ritter Alexander Weigert und neuer Schützenkönig Leo Weigert mit seiner Schützenliesl Sabine Hennig-Ott.Die Vereinsführung gratulierte dem neuen Königspaar. Bürgermeister Stefan Braun lobte den guten Zusammenhalt der Schützengesellschaft und beglückwünschte ebenfalls den neuen Würdenträgern.