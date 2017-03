Vermischtes Kastl

22.03.2017

22.03.2017

Das 60. Jubiläum steht bei den Kulmfalken ins Haus. Neben der Planung der internen Feier am Samstag, 10. Juni, lassen die Verantwortlichen aber auch das restliche Jahr 2017 nicht außer Acht.

Reuth bei Kastl. Wie das Programm und die Rückschau standen auch Ehrungen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Sieber. Vorsitzende Christel Seibel zeichnete Helmut Plannerer für 50 Jahre, Michael Pemp, Irmi Danzer, Alfons Bauer und Michael Braunreuther jeweils für 40 Jahre und Christl Braunreuther für 30 Jahre aus. Andreas Kausler ist seit 15 Jahren dabei, jeweils 10 Jahre sind es bei Hermann Schäffler, Rainer Hahne, Josefine Dötsch und Heinrich Mayer. In ihrem Bericht erinnerte Seibel an drei Ausschusssitzungen, runde Geburtstage zum 60. von Anni Danzer, Josefine Dötsch, Josef Rauch und Günter Piontek zum 75., an das beliebte Schaschlikkarten, Maifest in Kaibitz, Dorffest in Reuth mit Patrozinium und an die Tagesfahrt nach Lauenstein mit Ritterfest und Greifvogelflugschau. Weitere Veranstaltungen waren der Kirwabesuch bei der Feuerwehr Löschwitz, das Ausbuttern und die Weihnachtsfeier.Geplant sind am 8. April das Schaschlikkarten und am 10. Juni das 60. Vereinsjubiläum in der "Fantasie" in Kemnath. Dafür können sich Mitglieder bis 2. Juni anmelden. Am 25. Juni ist Dorffest mit Kapellen-Patrozinium in Reuth und am 9. September die Tagesfahrt nach Volkach zur Eröffnung der Weinlese mit Schifffahrt um die Mainschleife.Nach dem Gedenken an Rita Groß gab die Vorsitzende den Mitgliederstand mit 64 an. Auch dankte sie den Wirtsleuten Sieber und den Helfern für die Unterstützung beim Gartenfest sowie beim Ausbuttern. Zum Bericht von Schatzmeisterin Inge Märkl gab es seitens der Prüfer Josef Zemsch und Alfons Bauer nur Lob.