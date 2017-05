Vermischtes Kastl

07.05.2017

10

0 07.05.201710

Ihren 80. Geburtstag feierte Loredana Nyary. Geboren wurde sie unter ihrem Mädchennamen Martini in Rossana Veneto in Italien. Dort ging sie zunächst acht Jahre zur Schule. Anschließend arbeitete sie beim Nachbarn in einer Fahrradwerkstatt. Mit 24 Jahren ging sie in die Schweiz zu ihrer Schwester und war dort in einer Werkstatt für Telefone tätig.

Während dieser Zeit lernte sie Laszlo Nyary kennen. Ihn heiratete sie 1962 in Bern (Schweiz). Nyary war 1956 nach dem dortigen Aufstand aus Ungarn in die Schweiz geflüchtet. Im Land der Eidgenossen wurde noch das erste gemeinsame Kind geboren, ehe Nyary 1963 seine Beschäftigung als Sportlehrer am Ungarischen Gymnasium begann und die Familie nach Kastl zog.Seitdem war Loredana Nyary als Hausfrau tätig und kümmerte sich um Familie und Haushalt. Gerne widmet sie sich ihren vielfältigen Hobbys. Insbesondere geht sie gerne ausgiebig spazieren, liest gerne Zeitung und auch so manches Buch.Besonders wichtig ist der Jubilarin die Familie, die aus vier Söhnen, einer Tochter, sechs Enkeln und einem Urenkel besteht. Zu ihrem Bedauern leben diese um die ganze Welt verstreut. Für Frau Nyary jedoch ist Kastl nach ihrer Vergangenheit in Italien und der Schweiz zur Heimat geworden.