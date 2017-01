Vermischtes Kastl

14.01.2017

Heimhof/Kastl. Diese Woche fand ein kostenloser Motorsägenkurs bei Heimhof statt. 17 Teilnehmer erweiterten ihre Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät, lernten aber auch anderes nützliches Werkzeug für die Waldarbeit kennen. Forstwirt Franz Meier leitete den Kurs. Den Sicherheits-Teil übernahm Karl Kohler von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Förster Michael Bartl aus Kastl beleuchtete das organisatorische und waldbauliche Umfeld von Holzeinschlägen.

Sicherheit zuerst

Sicherheit stand an erster Stelle, denn jedes Jahr sterben in Bayern gut zwei Dutzend Menschen bei der Waldarbeit - fast immer im Zusammenhang mit der Holzernte. Persönliche Schutzausrüstung, Kardinalfehler und bestimmte Fälltechniken vom Rückhänger bis zum Fällheberschnitt standen auf dem Programm. Genauso wurden Ergonomie und rationelles Arbeiten angesprochen. Auch die Aufteilung in einen gemeinsamen Theorie- und drei Praxistagen für je eine Kleingruppe, damit die individuelle Schulung effektiv gestaltet werden kann, hat sich als sinnvoll erwiesen. Gerade die alten Hasen waren erstaunt, mit welchen kleinen Kniffs und Tricks man sich die Arbeit leichter machen kann und wussten diese sehr zu schätzen.Einhellige Meinung, vom 18-Jährigen bis zum Rentner, war: "Einwandfrei - gut dass wir dabei sind!" Zum Abschluss wies Förster Bartl auf die weiteren kostenlosen Bildungsangebote der Forstverwaltung vom Bildungsprogramm Waldwirtschaft (BiWa), über die Pflanzkurse bis zu dem Angebot der gemeinsamen Waldbegänge für Jagdgenossenschaften und -pächter hin. Diese sind unter www.aelf-am.bayern.de einsehbar.Die Verantwortlichen kündigen an, dass in den nächsten Wochen (Termin und Ort sind noch nicht bekannt) ein reiner Motorsägenkurs für Frauen geplant ist. Wer Interesse hat, kann sich schon anmelden oder informieren (09625/304, michael.bartl@aelf-am.bayern.de).