Vermischtes Kastl

28.04.2017

Aussortierte Schulbänke, Stühle, Lehrerpulte und noch viele weitere Schulmöbel aus der Region haben eine neue Heimat in Rumänien gefunden. Der ehemalige Lehrer am Ungarischen Gymnasium in Kastl, György Müller, hat vor wenigen Wochen einen Transport an die rumänische Schule der "Reformierten Kirche" in Oradea auf die Reise geschickt. Bei seinem Engagement wurde er von einem Dutzend Menschen sowie von Logistikunternehmen aus der Region unterstützt.

Weitere Möbel eingelagert

"Was lange währt, wird endlich gut", erklärte Müller. Denn nach über acht Monaten der Vorbereitung und mehreren Rückschlägen "ist es endlich gelungen, die bereits im Herbst eingelagerten, gebrauchten Schulmöbel abzutransportieren."Ein Sattelschlepper aus Ungarn brachte die Möbel ans Ziel. Vermittelt wurde die Fahrt von einem ehemaligen Schüler des Ungarischen Gymnasiums in Kastl. Es war die bereits sechste Sendung, die Müller organisiert hatte. 2010 brachte der erste Sattelschlepper Hilfsgüter an die Geschädigten der Giftschlamm Katastrophe in Ungarn. Die fünf weiteren Transporte waren - wie jetzt auch - ausschließlich ausrangierte Schulmöbel des Gregor-Mendel-Gymnasiums sowie des Max-Reger-Gymnasiums und der Städtischen Wirtschaftsschule .Konkret spendeten die Schule 80 Schulbänke und insgesamt 350 Stühle sowie acht Lehrerpulte und einige Büroschränke. Auf den Abtransport warten weitere 80 Schulbänke und rund 30 Overheadprojektoren. Diese sind noch im Gregor-Mendel-Gymnasium eingelagert. Wenn die Städtische Wirtschaftsschule im Sommer in ihr neues Gebäude umzieht, steht die volle Ausrüstung von weiteren acht Schulklassen zur Verfügung.Für die zwei nächsten Fahrten ist Müller nun erneut auf der Suche nach Transportangeboten. Der Organisator hat zudem ein Spendenkonto auf dessen Namen eingerichtet, damit zusätzlich anfallende Kosten gedeckt werden können. Die Verbindungsdaten lauten: Müller Georg, Iban DE87 7525 0000 00213829 65, BIC: BYLADEM1ABG. Bei Überweisungen bitte stets angeben: Schulmöbeltransporte 2017. Weitere Informationen gibt György Müller auch unter Mail mueller.kastl@freenet.de.