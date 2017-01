Vermischtes Kastl

01.01.2017

23

0 01.01.201723

Lautstark haben die Goaßlschnalzer des Kastler Heimat- und Volkstrachtenvereins "Sechs Lilien" das neue Jahr angekündigt. Dieser Brauch wird in Kastl schon seit über 30 Jahren praktiziert.

Auftakt war am Marktplatz. Dort hatten sich viele Schaulustige zur Goaßlschnalzervorführung eingefunden. Für die musikalische Begleitung sorgte Michaela Ehbauer vom Gaishof mit ihrem Akkordeon. Nach nur zwei Stücken (wegen der zapfigen Kälte) machten sich die Goaßlschnalzer anschließend auf den Weg zu Altbürgermeister Hans Raab in die Hochholzstraße, um vor seiner Wohnung ebenfalls ein knalliges Ständchen zu geben, bevor die Trachtler beim amtierenden Bürgermeister Stefan Braun in Utzenhofen eine eigene Schnalzer-Vorführung gaben. Schnalzen ließen es die Trachtler, unterstützt von der Musikantin Gerda Benz, ebenso bei einigen ihrer Mitglieder, die sogar außerhalb der Marktgemeinde Kastl besucht wurden, etwa in Lauterhofen, Pilsach oder Oberwiesenacker. Die Belohnung gab es in Form einer kräftigen und flüssigen Brotzeit. Das Wetter passte auch, und so gab es zwar keinen Schnee zur Wintereinstimmung im neuen Jahr, aber der Raureif an den Bäumen verzauberte die Winterlandschaft. Bild: jp