Sie sorgen für blühenden Markt

Vermischtes Kastl

30.03.2017

30.03.2017

Utzenhofen. Nicht nur ihre eigenen Gärten sollen gut aussehen: Diesen Anspruch haben die 142 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Utzenhofen. Dazu ist wieder eine ganze Serie von Veranstaltungen in Planung, wie jetzt bei der Jahresversammlung im Gasthaus Hollweck in Umelsdorf zu erfahren war.

Gestaltung der Plätze

"Richtiger Weg"

Eine Pflanzentauschbörse

Vorsitzende Christa Donhauser erinnerte an die zurückliegenden Aktivitäten, von der Beteiligung am Ferienprogramm des Marktes Kastl bis zu Ausflügen. Einen Schwerpunkt legen die Aktiven stets auf die Gestaltung der öffentlichen Anlagen und Plätze. Die Pflege des Blumenschmucks an den Brücken übernehmen Frauen des Vereins. Das Schwarzbeerfest, Pflanzentauschbörse und Naturwanderungen zählen schon zu festen Bestandteilen.Ein Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen war, in der Bastelstunde Nistkästen zu erstellen. 15 Teilnehmer haben sich an den Bastelarbeiten beteiligt. Schatzmeisterin Rose Scharl trug ihren Kassenbericht vor. Mit einem Plus von 415 Euro konnte das Jahr 2016 abgeschlossen werden. Die Kassenprüfer Karl Scharl und Konrad Inselberger attestierten solide Arbeit. Der Mitgliederstand stieg leicht an."Der Obst- und Gartenbauverein ist mit seinen Aktionen auf dem richtigen Weg, da besonders oft die Kinder eingebunden werden", lobte Bürgermeister Stefan Braun das Engagement. Für die Pflege der öffentlichen Anlagen dankte er im Namen des Marktes und übergab an die Vorsitzende Christa Donhauser eine Geldspende.Auf dem Jahresprogramm 2017 stehen wieder Pflege- und Hegemaßnahmen, Ortswanderung, Tagesausflug nach München mit Besuch der alten Oktoberfestwiese. Des Weiteren ein Schwarzbeerfest sowie die Pflanzentauschbörse.