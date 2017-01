Sternsinger der Pfarrei St. Peter sammeln für Notleidende

Vermischtes Kastl

10.01.2017

0 10.01.2017

Unter dem Motto "Segen bringen - Segen sein", hat Pfarrer Pater Ryszard Kubiszyn beim Gottesdienst am Neujahrstag die Sternsinger der Pfarrei St. Peter in Kastl in verschiedenen Gruppen ausgesandt. Die Könige sammeln in der Pfarrei, im Seniorenheim sowie in Pfaffenhofen und Wolfsfeld Spenden für arme Kinder in den Krisengebieten weltweit. Dabei gehen sie von Haus zu Haus, singen ein kurzes Lied, wünschen den Bewohnern Gottes Segen und schreiben die Jahreszahl 2017 und die Bezeichnung C+M+B (Christus mansionem benedicat) mit Kreide über die Haustür. Auch in Pfaffenhofen (Bild) kamen die drei Heiligen und der Sternträger vorbei, um ein gutes neues Jahr zu wünschen. Bild: jp