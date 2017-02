Vermischtes Kastl

13.02.2017

13.02.2017

Utzenhofen. Vereinsball im Pfarrheim - da lässt sich kaum einer im Ort lumpen, seit mehr als 25 Jahren schon. Tolle Stimmung, einfallsreiche Masken und unterhaltsame Einlagen sorgten deshalb auch heuer für ausgelassene Stimmung.

Die Maskenprämierung

Die Kirwaleit und die DJK stellen diese Veranstaltung auf die Beine, und da das Angebot an Faschingsbällen in der Region zurückgegangen ist, nutzten viele diesen Abend, um maskiert zu feiern. Im vollen Pfarrsaal traf die Liveband Original Oberpfälzer Spitzboum den Geschmack des Publikums und sorgte für ausgelassene Stimmung. Die Showtanzgruppe Spotlight aus Neukirchen begeisterte das Publikum mit ihren verschieden Auftritten.Mit der Ballnacht, so war zu hören, zeigten sich die Besucher mehr als zufrieden. Einlagen von örtlichen Gruppen sorgten zudem für Überraschungen.Schwer hatte es die Jury bei der Maskenprämierung. Eine Waschmaschinengruppe machte schließlich das Rennen. Platz zwei ging an die Gruppe Vogelscheuchen, der dritte Platz an die Rehlein samt Waldfee. Nach der Prämierung wurden die Masken abgenommen, was so manche Überraschung bedeutete.Mit tollen Rhythmen brachten die Musikanten die Tanzwütigen weiter auf Kurs. "Wir machen durch bis morgen früh", sangen die Narren, "Wer soll das bezahlen?", und "Schön ist die Liebe im Hafen", tönte es durch den Saal und natürlich wurde auch "Drei Tag, drei Tag, gehn ma nimma ham" versprochen.