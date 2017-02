Vermischtes Kastl

12.02.2017

Utzenhofen. Die Kirwaleit von Utzenhofen dachten sich: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." Eine Gruppe junger Leute hat deshalb eine große Kleider-Sammelaktion für Obdachlose und Bedürftige ins Leben gerufen. Mit Flugblättern, Presseartikeln und Plakaten wurde die Aktion bekanntgemacht.

So fand sich am Sonntagnachmittag eine beeindruckende Zahl an Spendern aus Utzenhofen und Umgebung im Feuerwehrhaus ein. Sie brachten Berge an Mänteln, Jacken, Pullovern und sonstige Winterkleidung. Die Bilanz übertraf alle Erwartungen: 60 große blaue Säcke und zehn Kartons voll mit Kleidung konnten der Organisation "Strohhalm", einer Begegnungsstätte für Hilfsbedürftige und Obdachlose in Regensburg, übergeben werden. Mit einem vollbepackten Kleintransporter überbrachten die Kirwaleit diese Spenden samt einer kleinen Geldgabe der ortsansässigen Metzgerei Heigl und der Kirwagemeinschaft selbst.Die Helfer waren überwältigt von der positiven Resonanz und der Unterstützung: Mit Schubkarren voller Spenden, mit Kuchen und Brotzeit für die Helfer zeigten die Utzenhofener, dass bei solch großartigen Aktionen auf die Unterstützung einer Gemeinschaft mit viel Herz gezählt werden kann.