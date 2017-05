Freizeit Kemnath

Spannend war es beim ADAC-Jugend-Kart-Slalom des Automobilclubs Kirchenthumbach. Es ging nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Geschicklichkeit und Einschätzung des Fahrzeugs. Insgesamt gingen 65 Teilnehmer zwischen acht und 18 Jahren an den Start, eingeteilt in fünf Altersgruppen. Auf dem Parkplatz war mit Pylonen ein Parcours aufgebaut worden. An einen Trainingslauf schlossen sich zwei Wertungsläufe an. Für das Umwerfen oder Verschieben von Pylonen gab es jeweils Strafsekunden - Tempo allein war nicht das erfolgreiche Rezept. Die Teilnehmer des Wettbewerbs kamen aus Oberfranken und der Oberpfalz, Punkte konnten unter anderem gesammelt werden für den Nordostbayern-Pokal. In der Altersklasse 1 (Jahrgänge 2009/08) fuhr Leni Reithmeier aus Kulmain, die für den AC Waldershof startet, vor Julian Härtl (MSC Auerbach) und Jonah Günther (MSC Marktredwitz) auf den Platz eins. In der Altersklasse 2 (Jahrgänge 2007/06) setzte sich Alina Götz (1. MSC Scheßlitz) vor Noah Konrad (AMC Weiden) und Elias Härtl (MSC Auerbach) durch. In der Altersklasse 3 (Jahrgänge 2005/04) siegte Julia Faitis (AC Friedenfels) vor Felix Reithmeier (AC Waldershof) und Luis Sollfrank (MSC Wiesau). In der Altersklasse 4 (Jahrgänge 2003/02) gewann Oliver Thiem (MSC Wiesau) vor Alina Fabian (MSC Marktredwitz) und Günther Dittner (MSC Wiesau). In der Altersklasse 5 (Jahrgänge 2001-1999) siegte Christian Bachmann (MSC Auerbach) vor Marcel Haas (MSV Falkenberg) und Lena Bock (MSC Wiesau).

Den Pokal für den Tagessieger bekam Christian Bachmann von der K5 mit einer Gesamtzeit von 52,68 Sekunden. Den Pokal als schnellstes Mädchen erhielt Alina Fabian von der K4 mit einer Gesamtzeit von 54,83 Sekunden.