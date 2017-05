Freizeit Kemnath

10.05.2017

Trainerinnen, Tänzerinnen, Prinzenpaare und Gardetanz-Meister Fritz Werner lobte Klaus Wegmann, Präsident des Waldecker Carneval Verein, bei der Jahreshauptversammlung. Sie waren der Erfolgsgarant der letzten Session.

Waldeck. Die Session 2016/17 war, so Wegmann in der Jahreshauptversammlung des WCV (wir berichteten), sehr erfolgreich. Die Jugendarbeit sei ein Pfeiler für den Erfolg des WCV, der in seinen vier Garden mehr als 40 Mädchen und junge Damen betreut. Der Präsident gab einen Überblick über die Auftritte von Wichtel-, Mini-, Jugend- und Prinzengarde sowie des Vereins. Vertreten war der WCV beim Stadtempfang, Landratsempfang, Oberpfälzer Prinzenpaartreffen in Parkstein sowie bei den Faschingszügen in Pressath und Hammerles.Erster Höhepunkt war das Oberfränkische Prinzentreffen in Rehau. Auch heuer tanzten wieder zwei Mitglieder der WCV-Prinzengarde, Melissa Pregler und Jessica Suttner, in der Oberfrankengarde mit. Die Prinzengarde trat beispielsweise beim Stadtball in Kemnath, in Wiesau sowie beim Landkreisseniorennachmittag auf. Auch die Nachwuchsgarden hatten einige Auftritte zum Beispiel in den BRK-Seniorenheimen Erbendorf und Kemnath sowie Kulmain und Trevesen.Besonderen Dank sprach Wegmann den Trainerinnen und Betreuerinnen Michaela Ernstberger, Natalie Pinzer und Katrin Schupfner (Wichtelgarde), Diane Hoffmann und Sabine Kade (Minigarde), Christine Klugmann (Jugendgarde) sowie Verena Kreuzer und Corinna Wagner (Prinzengarde) aus. Die Spitzenleistungen der Prinzengarde sind auch darauf zurückzuführen, dass man sich professionelle Unterstützung von Fritz Werner, Faschingsgesellschaft Buchnesia Nürnberg, holte. Der mehrfache Süddeutsche und Deutsche Meister im Gardetanz gab einige Male beim Training Tipps und Anregungen aus seinem Erfahrungsschatz. Insgesamt sprach Wegmann allen Tänzerinnen seine Anerkennung aus, dass sie den WCV hervorragend vertreten haben. Auch das Mini-Prinzenpaar Benedikt und Victoria sowie Larissa I. und Michael III. waren Aushängeschilder für den Verein. Dank gelte auch der Vorstandschaft und allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben und Wegmanns fünfte Session als Präsident verschönerten.Zum Schluss gab der Präsident noch Termine für die nächste Session bekannt: Faschingseröffnung ist am Samstag, 11. November. Die Prunksitzungen finden jeweils an den Samstagen 13., 20. und 27. Januar statt. Seniorennachmittag ist am 21. Januar, die Kinderprunksitzung am 28. Januar, jeweils ein Sonntagnachmittag. Der 46. Waldecker Faschingszug geht am Faschingssonntag, 11. Februar, durch den Markt.