Freizeit Kemnath

27.04.2017

18

0 27.04.201718

(kaz) Mit rund 40 Kemnathern besuchte die Kolpingfamilie den Leipziger Zoo. In einem einmaligen Konzept vereint dieser artgerechte Tierhaltung, Artenschutz, Bildung und spannende Entdeckertouren. Die Besucher können rund 850 Tierarten beobachten. Eine weitere Besonderheit: In Leipzig gibt es die einzige Menschenaffenanlage der Welt. Beinahe wie in der Savanne und den Tropen kamen sich die Teilnehmer im "Gondwanaland" vor. Auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern fühlten sich die Mitglieder der Kolpingfamilie wie im Dschungel.