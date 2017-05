Langer Weg zur Besserung

Freizeit Kemnath

22.05.2017

Seit 1990 gibt es in Kemnath die Außenstelle der Fachambulanz für Suchtprobleme Tirschenreuth. Inzwischen 19 Jahre ist Klaus-Georg Bär deren Leiter. Mit Blick auf sein Klientel stellt er fest: "Jeder kann süchtig werden."

Kontakt Klaus-Georg Bär ist in der Außenstelle der Fachambulanz für Suchtprobleme in der Erbendorfer Straße 25 montags von 8 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr (auch Abendtermine) erreichbar. Die Anmeldung erfolgt über die Hauptstelle in Tirschenreuth unter Telefon 09631/7989-10. Dort gehören neben Bär die Psychologinnen Sabine Frischholz und Julia Rupprecht, Fachärztin Helena Heckrodt und Verwaltungsangestellte Doris Kraus zum Team, das dienstags von 14 bis 16 Uhr auch eine offene Sprechstunde anbietet. Zudem gibt es unter www.beratung-caritas.de die Möglichkeit, sich online beraten zu lassen. Weitere Informationen unter www.suchthilfe-ostbayern. de oder E-Mail an beratung@suchtambulanz-tirschenreuth.de

Vor sieben Jahren ist die Fachambulanz in Räume in der Erbendorfer Straße 25 umgezogen. Der Diplom-Sozialpädagoge ist froh darüber: Der Pfarrsaal sei vor allem für Einzelgespräche einfach viel zu groß gewesen. Zum 62-Jährigen kommen in erster Linie junge Erwachsene und Erwachsene, die "Probleme im Umgang mit Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Drogen haben", aber auch solche mit Essstörungen ("Das sind eher Mädchen und Frauen.") sowie mit problematischem Spielverhalten - "quer durch alle Schichten und Altersstrukturen". Da es wichtig sei, das soziale Umfeld mit einzubeziehen, arbeitet Bär auch mit Angehörigen und Freunden. "Es kann ebenso sein, dass der Arbeitgeber anruft" oder dass Lehrer, Ärzte oder Jugendsozialarbeiter um Rat bieten.Prinzipiell "kann jeder kommen". Die Beratung, Behandlung und Nachsorge unter der Trägerschaft des Caritasverbandes der Diözese Regensburg seien konfessionsunabhängig, kostenfrei, freiwillig und auf Wunsch anonym, betont Bär. Wer bei ihm Hilfe sucht, dem bietet er zunächst drei bis fünf Gespräche an. Dabei geht es darum zu klären, welche Problematik vorliegt und welchen Auftrag der Klient ihm überhaupt gibt, "denn wir machen nur, was er will". Wer davon eine klare Vorstellung habe, sei der ideale Klient. Primäres Ziel sei daher nicht die Abstinenz, betont der Außenstellenleiter. Daher sei am Anfang alles ergebnisoffen. Es könne sein, dass jemand nur sein Konsumverhalten reduzieren möchte.Jedoch kommt es auch vor, das jemand zu ihm geschickt wird, zum Beispiel als Auflage nach einer Straftat. Diesen Personen fehle meist die "Einsicht, dass sie Probleme haben". Hier gehe es dann darum, sie zu motivieren, Veränderungen in Angriff zu nehmen.Entsprechend variiert die Dauer der Betreuung. Insgesamt suchten im Vorjahr 280 Personen die Fachambulanz auf. Davon waren laut Bär 33 Prozent unter einem Monat da. Fast ebenso viele blieben zwischen einem und drei Monaten, 18 Prozent zwischen einem und einem halben Jahr und gut 12 Prozent ein Jahr und länger. Da eine Behandlung aber langfristig angelegt sei, dauere sie in der Regel 12 bis 18 Monate. Bei sogenannten Auflageklienten geben das Gericht, Jugendamt, Jobcenter, Kliniken oder Bewährungshilfen vor, "wie lange jemand bleiben muss oder die Therapie dauern darf".Die größte Altersgruppe mit 32 Prozent stellen mittlerweile die 50- bis 64-Jährigen, berichtet der Sozialpädagoge. Früher sei der Anteil der Jüngeren größer gewesen. 29 Prozent seien zwischen 35 und 49 Jahre alt, etwas mehr als die Hälfte davon 28 bis 34 Jahre. Zwischen 22 und 27 Jahre liegen etwa 13 Prozent, 6 Prozent seien 19-Jährige, Jüngere gebe es "nur ganz wenige".Nach wie vor "ist Alkohol die größte Herausforderung", weil er in der Gesellschaft akzeptiert werde und legal zu bekommen sei. Nach einer Zunahme bei Crystal und Heroin konnte Bär in den vergangenen Jahren keinen "dramatischen" Anstieg mehr beobachten, was aber in "Weiden schon ganz anders aussieht". Ähnlich verhalte es sich in der Region mit Cannabis. Hier habe der Konsum zugenommen.Mit der Beratung der Klienten und Angehöriger alleine ist es oft nicht getan. Bei einer anschließenden stationären Behandlung schauen Bär und seine Kolleginnen unter anderem, welche Kostenträger zuständig sind, vermitteln Therapieplätze, Selbsthilfegruppen und Entgiftungen (Bezirksklinikum oder Krankenhaus) oder begleiten bei Gängen aufs Wohnungsamt oder in Job-Zentren. Weitere Aufgabenbereiche sind unter anderem die Krisenintervention, Präventionsarbeit, Rückfallvorbeugung und -behandlung sowie die psychosoziale Begleitung für Substituierte (Opiatabhängige). Bei Letzteren wäre die stationäre Behandlung das Ziel, "aber das schaffen die wenigsten".