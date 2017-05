Freizeit Kemnath

24.05.2017

Mehr als 8000 Sportler haben sich am Mittwochabend auf die 5,9 Kilometer lange Strecke des Nofi-Lauf 2017 gemacht. Zeiten und Platzierungen waren bei diesem Laufsportereignis für die meisten Teilnehmer Nebensache. Im Vordergrund stand der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. Schnellster war am Ende - wie in den Vorjahren - Maximilian Zeus.