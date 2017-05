Zweites Kemnather "SeaLIGHT" am Samstag an der Seeleite

10.05.2017

(stg) "Dieser Abend wird Unvergess-Licht" verspricht der KEM-Verband am Samstag, 13. Mai, ab 19 Uhr für das "SeaLight". Zum zweiten Mal lädt er an den Stadtweiher und auf das Gelände des Seeleitenparks. Mit dem größeren Programm wächst auch die Veranstaltungsfläche. Höhepunkt ist die gigantische Multimedia-Lasershow, die zusätzlich mit Feuereffekten bereichert wird und zweimal am Abend geplant ist.

Auf dem Stadtweiher wird das Wasser-Hydroschild aufgebaut, auf dem mittels Lasern Firmenlogos sowie Ankündigungen projiziert werden. Die farbenprächtige Illumination des kompletten Geländes und die verschiedenen Lichteffekte verführen zum Träumen.Für die Musik sorgt zu Beginn ein DJ und im weiteren Verlauf die Live-Band "Take Red". Zudem gibt es eine Bull-Riding-Anlage sowie einen Surf-Simulator, für Kinder stehen Hüpfburg, Riesenseifenblasen sowie Geschicklichkeitsübungen und mehr zur Verfügung. Das gastronomische Angebot wurde ebenfalls erweitert.Bei einer Tombola - ein Los kostet zwei Euro - können tolle Preise gewonnen werden. Einer der Hauptpreise wird eine Kreuzfahrt sein. Ein Teilerlös der Tombola kommt der "Aktion Lichtblicke" zugute. Am Ende der Veranstaltung wartet auf die Besucher ein Abschlussfeuerwerk.Eintrittskarten und Lose gibt es in folgenden KEM-Geschäften: Altstadtladl, Imbissgaststätte Beim Schinner sowie Reisecenter Märkl. Der Eintritt kostet im Vorverkauf fünf Euro (plus ein Los für die Tombola gratis) sowie an der Abendkasse sieben Euro.