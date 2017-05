Bayerische Landesausstellung öffnet am 9. Mai in Coburg ihre Pforten

Coburg. (stg) "Ritter, Bauern, Lutheraner" - so ist die diesjährige Bayerische Landesausstellung betitelt, die vom 9. Mai bis 5. November 2017 in der Veste Coburg sowie in der Coburger Kirche St. Moriz gezeigt wird. Das Haus der Bayerischen Geschichte, die Coburger Landesstiftung und die Stadt Coburg - unterstützt durch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und die Kirchengemeinde St. Moriz - verstehen die Landesausstellung als zentralen bayerischen Beitrag zum Reformationsjubiläum 2017.

Coburg und Martin Luther sind untrennbar miteinander verbunden: Von der sicheren Veste aus verfolgte der in Reichsacht stehende Martin Luther die Geschehnisse des Augsburger Reichstags von 1530.Es steht allerdings nicht die Person des Reformators im Mittelpunkt der Landesausstellung, sondern seine Wirkung auf das Reich, vor allem in Süddeutschland. Alle gesellschaftlichen Schichten werden in den Blick genommen: Vom armen Bauern bis zum Kaiser, vom Bettelmönch bis zum Papst. Was trieb die Menschen in diesen bewegten Zeiten um, wofür lohnte es sich, mit Worten - teilweise auch mit Waffen - zu kämpfen?Originale aus der Zeit, Kunstwerke von Albrecht Dürer, Lucas Cranach d. Ä. und vielen anderen Meistern, multimedial aufbereitete Inszenierungen beleuchten die sozialen, wirtschaftlichen, politischen und künstlerischen Traditionen und Umbrüche vom späten 15. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts.Geöffnet ist die Ausstellung, die in der Veste sowie in der Kirche St. Moriz zu sehen ist, täglich von 9 bis 18 Uhr.