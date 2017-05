Kultur Kemnath

17.05.2017

6

0 17.05.2017

Zum wiederholten Mal veranstalten die Hollerhöfe in Kemnath-Waldeck ihr Garten-Dinner. Am Samstag, 3. Juni, bietet sich den Gästen ein wundervoller Abend mit außergewöhnlichem Ambiente und kulinarischen Köstlichkeiten in Form eines Fünf-Gänge-Menüs. Der Feuerring sorgt nicht nur für die Lagerfeuerstimmung auf der Obstbaumwiese, sondern bringt auch das ein oder andere Schmankerl auf die Teller. Und sollte Petrus wider Erwarten nicht gnädig sein und Regenwolken vorbei schicken, wird das Gartendinner im Handumdrehen zum Scheunen-Dinner. Die direkt benachbarte Hofscheune "Hollerbusch" bietet mit ihrem urigen und zugleich eleganten Ambiente mehr als nur eine Ausweichmöglichkeit. Für Musik sorgt dabei Entertainer Hubert Treml (Bild). Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb