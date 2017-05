Kultur Kemnath

09.05.2017

Seit Jahren macht sich Irene Schleicher als Künstlerin einen Namen - durch überregionale Ausstellungen mit Bildern, Zeichnungen, Kunst am Bau. Sei einiger Zeit hat Schleicher eine neue, künstlerische Liebe gefunden.

Köglitz. Irene Schleicher hat die Köglitzer Theresienkapelle gestaltet, ihre Werke zieren Eingangshallen der TU in Weihenstephan. Im Interview spricht sie über ihre Ideen und auch über Politik.Irene Schleicher : Ton. Er fordert und fasziniert mich, weil die Gestaltungsmöglichkeiten grenzenlos sind und ich meine Gedanken wunderbar verwirklichen kann.Der Gestaltungswille zum größeren Element, größer als der Brennofen erlaubt, trieb mich dazu, die Skulptur aus vier verschiedenen Segmenten zusammen zu setzen. Übergänge werden mit Eisen, Leder und Schnüren kaschiert.Ja. Ein großer Vorrat alter bäuerlicher Gerätschaften und unterschiedlicher Fundstücke, Scharniere, Ringe und anderer Beigaben aus Eisen, altes Zeugs aus Haus und Hof inspirieren mich, den Figuren Attribute und Accessoires zu geben und zu künstlerischen Lösungen zu finden. Alte Werkzeuge, Draht, Schnüre oder Leder tragen zum vielschichtigen Ausdruck der Tonarbeiten bei. Dies hat auch mit der Lust zu tun, Dinge zu bewahren, zu sammeln, aus Überbleibseln und Liegengebliebenen Neues zu schaffen. Die Skulpturen umgibt eine Aura suggestiver Stille, in die der Betrachter hineingezogen wird. Bei allem Beiwerk bleiben Formen und Figuren aufs Notwendige beschränkt. Sie wirken wie Götter und Wesen aus einer anderen Welt, distanziert, ernst, mythisch und mystisch, strahlen Erhabenheit und Anonymität aus.Ja, das stimmt. Auch meine eigenen fünf Katzen inspirieren mich. Vorlage für meine nächste Skulptur werden Pfauen sein, die auch auf meinem Anwesen leben.Die bildnerischen Tonarbeiten fordern aus technischen Gründen, der endgültigen Form von Beginn der Arbeit an Rechnung zu tragen. In Gemälden und Bildern kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen, sich treiben lassen übermalen und ändern. Manchmal muss ein Künstler auch politischwerden. Der Wahlausgang in Amerika hat mich zu einer Skulptur mit dem Zitat aus Nietzsches Zarathustra: "Sonne, was wärst Du ohne mich wenn Du mich nicht bescheinen könntest" inspiriert. Das Werk, "Der Narzisst" passt zu TrumpMomentan nur in unserem Haus für heilende Lebensführung in Köglitz. Gerne zeige ich sie auch in anderen geeigneten Räumlichkeiten.___Weitere Bilder im Internet: