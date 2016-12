Junge Gitarristen der Kreismusikschule künden Weihnachten an

Kultur Kemnath

22.12.2016

11

0 22.12.201611

Ein sehr stimmungsvolles Ambiente hatte Matthias Rieß (hinten links) im Atrium der Mittelschule für das Weihnachtsvorspiel seiner Gitarrenklasse geschaffen. Eingebettet in eine Weihnachtsgeschichte, die er abschnittweise vortrug, kamen seine Schüler zum Einsatz.

Leonie Bäuml begann mit "Lasst uns froh und munter sein". Lara Biersack und Katharina Bayer spielten "Süßer die Glocken nie klingen". Florian Scharf hatte "Kling, Glöckchen klingelingeling", Anna-Maria Findeis "Was soll das bedeuten?" und Theresa Koschta "Ihr Kinderlein kommet" und "Leise rieselt der Schnee" einstudiert. Nach Jonathan Kick ("Es wird scho glei dumpa"), Katharina Bayer ("Kommet ihr Hirten") und Michael Raps ("O du fröhliche") trug Laura Brunner ein Wiegenlied aus Chile ("Seniora Dona Maria") vor. Mit "We wish you a merry Christmas" (Lara Biersack) und "Jingle Bells" (Fabian Pokorny) erklangen Werke aus England und Amerika. Simon Daubenmerkl brachte "O Tannenbaum", Hannah Bäuml "Fröhliche Weihnacht überall" und Michael Raps "Alle Jahre wieder" zu Gehör. "Stille Nacht, heilige Nacht" spielte Matthias Rieß selber, weil eine Schülerin verhindert war. Bei "Rudolph, the red-nosed Reindeer" bildeten Sarah Popp und Larissa Wegmann ein harmonisches Duo. Mit Rieß stimmten beide zudem "Drei Nüsse für Aschenbrödel"an. Nach dem einstündigen Vorspiel lud Rieß Eltern und Angehörige seiner Schüler bei Kerzenschein zu Tee und leckeren Plätzchen ein.