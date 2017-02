Kultur Kemnath

03.02.2017

18

Er hat es schon wieder getan: Im vergangenen Jahr feierte Norbert Vetter mit seinem Storchenmond beim Fotografenwettbewerb Blende auf Bundesebene Erfolge. Nun legt er mit seinem ganz eigenen Blick auf Kemnaths Stadtplatz nach. Beim Blende-Bezirksentscheid erreichte Vetter Platz zwei.

Das Besondere an seiner Kugelpanorama-Aufnahme: Sie ist bereits einige Jahre alt, stammt aus einer Zeit, in der es 360-Grad-Kameras für Otto-Normal-Fotografen noch nicht gab. "Das Bild habe ich per Hand am Computer zusammengesetzt", erklärt der 55-Jährige, der seit seiner Jugend leidenschaftlich gerne fotografiert. Sieben Bilder hat er mit einem extrem weitwinkligen Fischauge-Objektiv geschossen, fünf im Kreis und je eines nach oben und unten. Anschließend entstand die Aufnahme, die erst am Computer durch die Möglichkeit zur Rundumsicht ihre volle Wirkung entfaltet.Dass er damit auch auf Bundesebene wieder so erfolgreich ist, wie mit seiner Nacht-Aufnahme der Störche auf dem Kemnather Gerichtsgebäude vor dem prallen Vollmond, glaubt Vetter nicht. Der Storchenmond hatte es 2015 bundesweit auf Platz 49 geschafft. "Der Kemnather Stadtplatz ist schön, aber ob das Bild auch Preisrichter überzeugt, die keinen Bezug zur Stadt haben, glaube ich fast nicht". Allen echten Kemnathern macht er mit seinem Bild auf jeden Fall eine Freude.