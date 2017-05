Kultur Kemnath

Die "Hollerhöfe" in Waldeck (bei Kemnath) laden am Samstag, 3. Jun i, ab 18 Uhr zum Garten-Dinner ein. Das Fünf-Gänge-Menü gibt es bei romantischem Lagerfeuer auf der Obstwiese. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das stilvolle Ereignis in die Scheune verlegt. Für passende Unterhaltung an diesem Abend sorgt der Oberpfälzer Liedermacher Hubert Treml. Karten für den Garten-Dinner gibt es - auch online - bei NT-Ticket. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind im Internet auf www.hollerhoefe.de zu finden. Einlass ist um 17 Uhr. Bild: Gerald Langer