Politik Kemnath

16.02.2017

Es ist ruhiger geworden ums Thema Flüchtlinge im Landkreis Tirschenreuth. Tatsächlich weist die Statistik des Landratsamts nur noch halb so viele Asylbewerber im Landkreis aus wie vor einem Jahr. Probleme mit der Unterbringungen gibt es aber immer noch - wenn auch etwas anderer Art.

Schlechte Chancen

Nur bedingt geeignet

Ausreise Nicht anerkannte Asylbewerber haben den Landkreis Tirschenreuth im vergangenen Jahr 91 verlassen. Dieser Wert setzt sich laut Landratsamt Tirschenreuth aus 23 Abschiebungen und 68 freiwilligen Ausreisen zusammen. Im Jahr 2017 gab es bislang eine Abschiebung und sieben freiwillige Ausreisen aus dem Landkreis. (wüw)

Die meisten sind alleinstehende junge Männer. Passende Singlewohnungen gibt es bei uns in der Region nicht. Heidrun Schelzke-Deubzer über wohnungssuchende anerkannte Flüchtlinge

/Tirschenreuth. 546 Asylbewerber und Flüchtlinge lebten Mitte Januar im Landkreis, darunter 41 syrische Kontingentflüchtlinge und 23 unbegleitete Minderjährige. Zum Vergleich: Im Februar 2016 lag der Wert bei 923. Die Wohnungssituation hat sich damit zunächst entspannt. Neuankömmlinge werden vor allem in die zentralen Unterkünfte der Regierung der Oberpfalz im Landkreis-Osten und in der Kreisstadt untergebracht, informiert Landratsamtssprecher Walter Brucker. Die dezentralen Unterkünfte werden derzeit zu großen Teilen gekündigt, wenn es der Mietvertrag zulässt. "Eine gewisse Reserve ist aber erforderlich", sagt Brucker.Die Reserve könnte deutlich kleiner sein, wie ein zweiter Blick auf die Statistik des Landratsamts zeigt, denn mehr als jeder dritte Bewohner in den Unterkünften sollte dort gar nicht mehr wohnen. Die Quote der Fehlbeleger liegt laut Walter Brucker bei 37,8 Prozent. Dabei geht es um bereits anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber. Die dürften sich auf dem freien Wohnungsmarkt selbst eine Bleibe suchen, was zunehmend schwieriger wird. 182 anerkannte Flüchtlinge sind im Landkreis derzeit auf Wohnungssuche.Dass ihre Chancen nicht gut sind, weiß Heidrun Schelzke-Deubzer. Sie engagiert sich beim Kemnather Helferkreis und kümmert sich um die Betreuung der Asylbewerber. Immer häufiger heißt das, mit anerkannten Asylbewerbern auf Wohnungssuche zu gehen, oft mit ernüchterndem Ergebnis. "Es gibt bei uns einfach zu wenig passende Wohnungen", erklärt Schelzke-Deubzer. Das Angebot werde durch die Vorgaben der Arbeitsagentur eingeschränkt. Dazu kommt, dass die meisten anerkannten Asylbewerber nach der gleichen Art von Bleibe suchen. "Die meisten sind alleinstehende junge Männer. Passende Singlewohnungen gibt es in der Region nicht." Die wenigen passenden Wohnungen von Stadt und Genossenschaften seien belegt. Die Wohnungssuchenden stehen immer häufiger in Konkurrenz zu deutschen Hartz-IV-Beziehern. "Das muss man einfach so sagen", erklärt Schelzke-Deubzer.Seit einigen Monaten erschwert zudem ein Gesetz die Wohnungssuche. Früher zog es Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung in die Städte, wo oft schon Familienangehörige oder Bekannte lebten. Um die Flüchtlinge besser zu verteilen, schreibt der Gesetzgeber eine Wohnsitzauflage vor. Die Anerkannten dürften innerhalb der ersten drei Jahre den Landkreis nur verlassen, wenn sie eine Beschäftigung nachweisen.Die nahe liegende Idee, dezentrale Unterkünfte in Wohnungen umzuwandeln, funktioniert nur bedingt, erklärt Walter Brucker. Oft seien diese Unterkünfte nicht als Wohnungen geeignet, manche Vermieter scheuen reguläre Vermietungen, weil diese viel weniger lukrativ sind als die Vermietung als Flüchtlings- oder Asylbewerberunterkunft.