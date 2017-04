Politik Kemnath

25.04.2017

Waldeck. Die Mittelstandsunion (MU) im Landkreis Tirschenreuth möchte sich in den kommenden Wochen wieder verstärkt Gehör in der Politik verschaffen. Viele Vertreter aus Politik und Wirtschaft hat der Vorstand dazu in die Region eingeladen. Bei einer Besprechung in den Hollerhöfen plante das Gremium letzte Details.

Weg mit Bagatellsteuern

Bereits am Samstag, den 29. April wird Staatsministerin Ilse Aigner bei der Erbendorfer Firmas AM Maschinenbau zu Gast sein. Bei dem rund zweistündigen Termin ist neben einer Betriebsbesichtigung auch ein intensiver Austausch mit der Wirtschaftsministerin geplant. Am Freitag, 5. Mai, trifft sich der MU-Kreisverband mit dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes auf der Burg Falkenberg zum Thema "Zukunft der Regionalbanken und Mittelstandsfinanzierung". Am Montag, 8. Mai, besucht Staatssekretär Franz-Josef Pschierer die Firma Green Energy Max Zintl GmbH in Mitterteich.Ein halbtägiger Workshop zum Thema "Cybersicherheit in mittelständischen Unternehmen" mit dem Beirat des Münchener Sicherheitsnetzwerks Markus Geier folgt am Donnerstag, 11. Mai, in den Hollerhöfen. Der Kurs ist nahezu ausgebucht. Anmeldungen sind noch beim Kreisvorsitzenden Leonhard Zintl möglich.Der Kreisverband beteiligt sich am Dienstag, 16. Mai, als Gast am 4. Nordoberpfälzer Wirtschaftstag in der Handwerkskammer in Weiden. Dabei steht das Thema Fachkräftemangel im Vordergrund. Ende Juni ist eine Firmenbesichtigung mit der neu formierten MU Nordoberpfalz bei der Schott AG in Mitterteich mit anschließendem Zoiglabend geplant.Die Sitzungsteilnehmer forderten von der Bundespolitik eine stärkere Konzentration auf die Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen. Dazu gehören ihrer Meinung nach Entlastungen bei Steuern und Abgaben, Reformen im Renten- und Arbeitsrecht sowie ein breiter Abbau von Regularien.Zintl betonte, dass nur verteilt werden kann, was vorher auch erwirtschaftet wurde. Dies müsse wieder stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Nach Vorstellung der MU sollen künftige Steuermehreinnahmen zu je einem Drittel für Schuldenabbau, Steuerentlastungen und Investitionen eingesetzt werden. Kleine und mittlere Einkommen der Arbeitnehmer sollen durch Beseitigung der kalten Progression und die Einführung eines linear-progressiven Einkommenssteuertarif entlastet werden, forderte stellvertretender Kreisvorsitzende Roman Melzner.Ferner wurde eine rasche Abschaffung des Solidaritätszuschlags verlangt. Sogenannte Bagatellsteuern sollen ebenso entfallen wie die EEG-Umlage. Steuererhöhungen und neue Steuern werden aufgrund der vorhandenen Steuereinnahmen des Bundes ausgeschlossen.