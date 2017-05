Vermischtes Kemnath

09.05.2017

175

0 09.05.2017175

Vier Monaten lang eignen sich 7 junge Frauen und 16 junge Männer die Grundtätigkeiten für den Feuerwehrdienst an. Nun dürfen sie als Truppmänner und -frauen zu Einsätzen fahren. Doch mit dem Lernen ist es nicht vorbei: Im Ausbildungs- und Übungsdienst bereiten sie sich auf eine weitere Prüfung vor.

Die Teilnehmer Feuerwehr Ahornberg : Sven Bauer, Michael Heser, Stefan Popp, Lukas Porst, Susanne Bayer, Annemarie Zaus; Immenreuth : Marco Götz, Leon Kastner, Juliane Weber; Kemnath : Lukas Häckl, Celine Hofmann, Christina Lehner; Kötzersdorf : Michael Griener und Sven Nickl; Kulmain : Christian Farnbauer, Michael Nusstein jun., Leon Veigl, Marco Wörl, Marie und Patrick Zaus; Lenau : Korbinian Bayer, Corinna Hofmann; Oberwappenöst : Kevin Drechsler. (mde)

(mde) "Die Grundfertigkeiten für den Feuerwehrdienst habt ihr unter Beweis gestellt. Regelmäßige Übung und Ausbildung wird euch die nächsten Stufen in der Feuerwehrkarriere ermöglichen." So würden sie, für weitere Aufgaben wie Atemschutz oder Maschinist befähigt, zum Truppführer ausgebildet, betonte Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther bei der Zeugnisübergabe der 23 Absolventen des MTA-Basismoduls. Die Modulare-Truppausbildung (MTA) bringt unzählige Vorteile mit sich. Diese neue Variante der Grundausbildung ist nicht mit einem Lehrgang zu vergleichen, denn gewisse Themenbereiche können die Teilnehmer bereits im Vorfeld in den Feuerwehren erlernen. Je rund 120 Stunden leisteten die 23 Nachwuchskräfte in den vier Monaten ab. Als Truppmann oder -frau kommen sie im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz zum Zug.Ob Fahrzeug- und Gerätekunde, Rechtsgrundlagen, Gefährliche Stoffe, Erste-Hilfe-Lehrgang, Sichern gegen Absturz, Verhalten im Einsatz oder die Löschwasserversorgung: In 21 Unterrichtseinheiten erlernten die Teilnehmer viel Wichtiges für ihren Dienst. 34 Ausbilder der Feuerwehren aus dem Kreisbrandmeister-Bereich von Florian Braunreuther waren in der Vorbereitung sowie bei den Unterrichten und Übungen eingebunden.Dazu gehörten Gruppenübungen im Umgang mit hydraulischen und pneumatischen Geräten sowie mit den Rettungsgeräten. Bei der theoretischen Prüfung im Kemnather Feuerwehrhaus waren die Löschmittel und -geräte, Gefahren an Einsatzstellen, Gefahrensymbole, Hinweisschilder und Stoffkennzeichnungen sowie Hygienemaßnahmen und die richtige Verwendung der Schutzausrüstungen gefragt.Im praktischen Teil mussten unter anderem Knoten und Stiche angelegt, Feuerlöscher und Löschgeräte erklärt, Erste Hilfe geleistet, gefunkt und eine Löschwasserentnahmestelle vorbereitet werden. Neben einer zügigen und sicheren Ausführung im Hinblick auf die Unfallverhütungsvorschriften galt es auch, die Besonderheiten und Einsatzzwecke zu erläutern, auf unterschiedliche Situationen schnell zu reagieren und diese, auch in Betracht auf mögliche Gefahren, sicher abzuhandeln.Der Kreisbrandmeister für die Ausbildung im Landkreis Tirschenreuth, Dieter Höfer, dankte für die Lernbereitschaft und das starke Engagement der Teilnehmer. "Nachwuchs ist wichtiger denn je. Aber auch Quereinsteiger sind willkommen", betonte Otto Braunreuther. Lehrgangsleiter Kreisbrandmeister Florian Braunreuther meinte, dass "regelmäßige Übung in der Mannschaft wichtig ist, um dran zu bleiben.Ein weiterer Schritt in der Qualifikation sei die Ausbildung zum Sprechfunker. Den Abschluss der Truppausbildung bildet jedoch eine Qualifikation zum Truppführer, wofür es einer gesonderten Prüfung bedarf. Auf diese werden sich die Absolventen des MTA-Basismoduls im regelmäßigen Übungs- und Ausbildungsdienst rund zwei Jahre lang vorbereiten.