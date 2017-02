Vermischtes Kemnath

07.02.2017

07.02.2017

Auf diesen Tag mussten die Hobbyfischer lange warten. Erstmals seit fünf Jahren wagten sie sich wieder aufs Eis des Herrenweihers.

60 Löcher geschlagen

Sibirische Verhältnisse hatten für eine tragfähige, 20 Zentimeter dicke Eisfläche gesorgt. Angesichts von Temperaturen von bis zu -12 Grad waren für die Mitglieder des Kreisfischereivereins dicke Winterstiefel und warme Kleidung angesagt.Am ersten Eisangeltag auf dem Herrenweiher zwischen Kemnath und Schönreuth suchten und fanden 40 Mitglieder und 10 Jugendliche ihr Petri-Glück. Beim zweiten Termin waren nochmals 25 Teilnehmer dabei. Anstatt vom Weiherufer aus beobachteten sie durch Löcher gespannt den Schwimmer ihrer Angelruten, der in den eisigen Fischgrund tauchte.Rund 60 Eislöcher in der festgelegten Größe von 20 mal 20 Zentimeter hatten die Angler geschlagen. Jeweils von 9 bis 16 Uhr gingen sie auf Raubfischfang. An ihrem Loch hatten sich die Teilnehmer mit Campingstuhl, Rutenhalter sowie "Rum mit Tee" eingerichtet. Tote Fischköder, bestehend aus Weiß- und Jungfischen, sollten Hechte und Zander zum Anbeißen verlocken. Hauptsächlich versuchten die Angler, den winteraktiven Hecht an den Haken zu bekommen. Der "Gesundheitspolizist" der Fischteiche befindet sich jetzt in der Fressphase und darf bis zum 15. Februar befischt werden. Danach ist für ihn Schonzeit zum Beginn des Ablaichens.Besonders erfreut war der Kreisfischereiverein, dass rund 15 Jungfischer unter Aufsicht ihrer Väter oder erfahrener Angler ihren zum Teil ersten selbst geangelten Fisch aus dem mit einer Axt geschlagenen Eisloch zogen. Pro Karte konnten die Teilnehmer jeweils einen Raubfisch mit nach Hause nehmen. 18 Hechte mit einer Länge von 55 bis zu 73 Zentimeter und ein 60 Zentimeter langer Waller waren zum Auftakt die Ausbeute. Am zweiten Tag wurden 15 Hechte gefangen.Der größte mit 78 Zentimetern hing beim Jungfischer Tim Götz am Haken. Keine Sorgen zu machen brauchte man sich um die Konservierung des Fanges, der sofort auf dem Eis schockgefroren wurde.Der Vorstand hatte das Eisfischen ausgezeichnet organisiert. Die Verantwortlichen hatten e nicht nur für Speis und Trank sowie gut besetztem Fischgrund, sondern auch für Ordnung auf der rund 2,5 Hektar großen Eisfläche gesorgt.