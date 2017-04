Vermischtes Kemnath

30.04.2017

1669

0 30.04.20171669

Acht gestohlene Maibäume gehen auf das Konto des Burschen- und Madlervereins Kemnath. Doch nicht jede Verhandlung mit den Besitzern glückt. Ein Teil der Beute wird nicht ausgelöst. Und als die Speichersdorfer ihren Maibaum in der Nacht von Freitag auf Samstag einfach zurückklauen wollen, muss auch noch die Polizei anrücken.

Baum wird geteilt

Fünf werden ausgelöst

"Treffen auf neutralem Boden"

Der Tumult zwischen dem Burschen- und Madlerverein Kemnath (BUMV) und dem Kirwaburschen und -madlern aus Speichersdorf wurde immer größer. "Wir sind äußerst verärgert. Weil der Kemnather Verein keinen eigenen Maibaum aufstellt oder besitzt, so können diese nach dem Brauchtum auch keinen anderen klauen. Bei ihrer Vereinsgründung halfen wir Speichersdorfer ihnen, erklärten ihnen rechtliche Aspekte. Jetzt fielen sie uns knallhart in den Rücken," hieß es empört aus den Reihen des Speichersdorfer Vereins. Kevin Schraml, Vorsitzender des Kemnather Burschen- und madlervereins, teilt auf Nachfrage mit, dass die Argumentation des Speichersdorfer Vorstandes nicht stimmt. "Genauer betrachtet ist ja der Kemnather Baum unserer. Dass er eingesperrt ist, wir mit dem Aufstellen dieses Jahr nichts zutun haben, dafür können wir nichts." Die Verhandlungen zwischen den Ortschaften sind also mehr als gescheitert. Die Speichersdorfer wollten sich aber nicht geschlagen geben und gingen auf die Pirsch, in der Absicht, ihren Baum zurückzuholen."Gegen viertel 1 in der Nacht machten wir uns vergangenen Freitagabend dann auf nach Neusteinreuth. Mit 30 Mann rückte unsere Kirwagesellschaft mit den Kirwaleuten aus Wirbenz an, warteten über zwei Stunden. Wir haben den Baum schnell geholt, auf den Einachsnachläufer gelegt und sind aus der Ortschaft abgetrollt", berichtete Patrick Pfau, Vorsitzender des Speichersdorfer Vereins, am Samstagnachmittag nach der "Rückklauaktion", bei der auch die Wirbenzer mithalfen. Die Aktion lief jedoch aus dem Ruder.Aufgrund eines Schadens an der Achse des Nachläufers mussten die Speichersdorfer vorerst den Rücktransport ihres Stammes unterbrechen. "Während ein paar Leute von uns fuhren, um etwas zum Reparieren zu holen, kamen die Jungs vom Burschen- und madlerverein Kemnath, sägten unseren Baum viermal an, so dass er unbrauchbar gemacht wurde." Dann kam es zum Streit. Über den Notruf wurde die Polizei verständigt. Die Beamten der Polizeiinspektion Kemnath teilten am Samstagnachmittag auf Nachfrage mit, dass es gegen 3 Uhr zu einem Polizeieinsatz wegen Unstimmigkeiten auf der Straße zwischen Neusteinreuth und Schönreuth kam. "Beim Eintreffen der Streife befand sich der Stamm außerhalb der Ortschaft Neusteinreuth. Die Polizeistreife musste nicht direkt eingreifen. Auch zu einer Anzeige kam es nicht", so der Sachstand nach dem einstündigen Einsatz. Gemeinsam einigten sich die beiden Vereine dann, dass jeder die Hälfte des Stammes bekommt und das Brennholz einem wohltätigen Zweck zugute kommt. "Höchstens eine Woche vor dem 1. Mai klaut man den Baum", meinte Patrick Pfau. Für diese Argumentation bekommt er auch den Rückhalt der umliegenden Kirwagesellschaften, welche dies ähnlich sehen. "Eine Regel, ab wann der Baum als zurückgeklaut gilt, gibt es nicht", sagte Kevin Schraml vom Kemnather Verein.Auch mit anderen Ortschaften klappte eine Auslöse nicht. Die Dorfgemeinschaft Altensteinreuth löste ihren Maibaum nicht aus. Der Grund ist einfach: Die Dorfgemeinschaft holt am Tag des Aufstellens jedes Jahr einen neuen Stamm aus dem Wald und verschürt den aus dem Vorjahr beim Sonnwendfeuer. Die Mockersdorfer lösten ihren Maibaum ebenfalls nicht aus. Den drei Jahre alten, 26 Meter langen Stamm wollten die Mockersdorfer nicht wieder, so dass die Kemnather nichts für ihre Beute bekamen. Im Nachhinein wurde der Baum dann auf Ebay angeboten. 150 Euro spendeten dafür Peter Lauterbach aus Kötzersdorf und 100 Euro der Burschen- und Madlerverein Kemnath an den Kemnather Kindergarten.Auch in Grünlas schlugen die Jungs und Mädels vom BUMV zu. Der Stammtisch Grünlas bot für ihren 23 Meter langen Maiboten ein gemeinsames Essen in einer Gaststätte an. Bereits am Sonntagmittag konnten die Grünlaser ihren Baum wieder in Empfang nehmen. Aufgestellt wird dieser am Montag um 13 Uhr. "Die Ortsgemeinschaft aus Grub klaute den Stamm der Preissacher. Unser Verein hat dann den Preissacher-Stamm von den Grubern geholt", berichtet Kevin Schraml. 100 Liter Bier und 50 Paar Käsekrainer lautet die Einigung bei der Auslöse. Auch die Preissacher konnten ihren Maibaum Sonntagfrüh wieder in Empfang nehmen. Aus Pullenreuth nahm der BUMV ebenfalls den alten Stamm, der aber nicht mehr aufgestellt wird. Bürgermeister Hubert Kraus löste ihn trotzdem mit zwei Kisten Bier aus.Harmonisch verliefen die Verhandlungen um den Schweissenreuther Maibaum, welchen die Truppe aus Kemnath ebenfalls mitnahm. "Wir haben nicht aufgepasst und in der Nacht von Donnerstag, 27., auf Freitag, 28. April, wurde er geklaut. Das fiel uns gleich in der Früh um halb sechs auf", berichtet Lisa Schiml, Vorsitzende des Radfahrvereins Concordia Guttenberg und Umgebung. Bereits am Mittag erhielt sie einen Anruf, dann wurde sich auf ein Treffen "auf neutralem Boden geeinigt". "Vergangenen Freitag fand dieses Treffen in der Vormittagsstunden beim Waldecker Sportplatz bei einer halbe Bier statt",erzählt Schiml weiter.Mitglieder des BUMV werden den Baum mit rund 15 Personen, gemeinsam mit dem Radfahrverein am Sonntagabend in Schweissenreuth errichten. Essen und Getränke bekommen die "Maibaumklauer" dann vor Ort. Zudem spendet der Radfahrverein für den Waldecker Kindergarten. "Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Baum auslösen, wenn er geklaut wird. Vor zwei Jahren hatten wir aus einer Nachbarortschaft den Baum gestohlen. Ausgelöst wurde er, der Tradition nach, leider nicht. Das gab uns den Anlass dazu, auf jeden Fall auszulösen, auch wenn es ein alter Baum ist", führte Schiml weiter aus.Auf Nachfrage teilte ein Eisersdorfer Ortsbewohner mit, dass sie ihren Baum gegenüber dem BUMV ebenfalls auslösen. Zwei Kasten Bier, einen Kasten Limo und 25 Wurstsemmeln geben die Eisersdorfer für ihren Maiboten. Ihren Baum erhalten sie am Montag in den Vormittagsstunden zurück, hieß es.