Vermischtes Kemnath

08.05.2017

10

19 Feste und kein bisschen öde: Viel los war heuer wieder beim Museumsfest des Heimatkundlichen Arbeits- und Förderkreises (HAK). Selbst das nachmittägliche Nass vom Himmel setzte dem regen Treiben rund um die Fronveste kein jähes Ende.

Scharfe Sachen Pallasch, Degen, Panzerstecher: Bis zum 30. Juli zeigt das Heimat- und Handfeuerwaffenmuseum in der Fronveste, Trautenbergstraße 36, eine Ausstellung zum Thema "Blanke Ordonnanz- und Gardewaffen der kurpfälzischen und bayerischen Armee 1730 bis 1886". Sie steht wie gewohnt sonntags von 14 bis 16 Uhr, am ersten Sonntag des Monats zusätzlich von 10 bis 12 Uhr, zur Besichtigung offen. (bjp)

Wie stets seit 1999 räumten die Antiquitäten- und Schnäppchensucher zielstrebig den Flohmarkt ab. Die zum Wegtragen der "Beute" nötigen Kräfte konnten sie am Vormittag beim Frühschoppen, am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im "Musikeum" tanken. In die urgemütliche Musikautomatenstube zauberten Siegfried Zaus und Hans Liedtke vom Ensemble "Die KEMs" mit klassischer Unterhaltungsmusik einen Anflug von Kaffeehausatmosphäre. Den eigentlichen Hingucker des Nachmittags steuerte Stefan Krauß bei: Pünktlich um 14 Uhr parkte er seinen originalgetreuen Nachbau des ersten deutschen Verbrennungsmotor-Automobils "Benz Patent-Motorwagen Nummer 1" auf dem Platz vor der Museumspforte. Der begeisterte Mercedes-Fan hatte die dreirädrige "Benzinkutsche" jüngst aus dem Fundus eines aufgelösten englischen Fahrzeugmuseums erworben. "Das einzige von Carl Benz selbst gebaute Fahrzeug von 1886 steht im Deutschen Museum in München, aber Daimler-Benz hatte im Jubiläumsjahr 1986 einige fahrtüchtige Replikate angefertigt", wusste Krauß.Kaum angerollt, zog der urige "Auto-Ahne", hinter dessen Ledersitzbank ein Einzylindermotor mit stolzen 0,75 PS tuckert, die Blicke der Museumsgäste auf sich, und mehrere Mädchen und Buben folgten nur zu gern Krauß' Einladung zu einer Spritztour durch die Trautenbergstraße. Wobei "Spritztour" leicht übertrieben ist: Bei radarfallenimmunen 16 Stundenkilometern Höchsttempo kommt kein "Vettel-Feeling" auf. Dem Vergnügen der Kinder tat dies jedoch ebenso wenig Abbruch wie der aufkommende Regen.