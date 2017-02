Brand in Eisersdorf

08.02.2017

Wochenlang haben Gutachter und Kriminalpolizei ermittelt, was den Brand in Eisersdorf am Dreikönigstag ausgelöst haben könnte. Zu Jahresanfang zerstörten die Flammen ein landwirtschaftliches Anwesen. Sechs Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Der Schaden betrug rund 150 000 Euro. Mittlerweile liegt Thomas Mikolei das Ergebnis der Gutachter vor. Und er ist trotzdem so schlau wie bisher. Denn laut dem Sachbearbeiter der Kriminalpolizei Weiden ist "keine greifbare Brandursache" festgestellt worden. Der "Zerstörungsgrad" sei zu groß gewesen, um nähere Erkenntnisse zu gewinnen.Was der Beamte bereits nach der Brandnacht ausgeschlossen hatte, bestätigt aber auch das Schriftstück: "Es war keine Brandstiftung." Auch die im betroffenen Gebäude untergebrachte Hackschnitzelheizung scheide weiterhin aus. So bleiben letztlich nur Vermutungen. Mikolei tippt zwar auf einen technischen Defekt, ob aber durch ein poröses Kabel, Tierfraß oder äußere Einflüsse aufgrund- das bleibe unklar.