Vermischtes Kemnath

01.05.2017

01.05.2017

(jzk) Im Bridgefieber waren die Teilnehmerinnen des Turniers im Familienzentrum "Mittendrin". Im Oktober des Vorjahres hatten sie dort am ersten Bridge-Schnupperkurs teilgenommen. Theodora und Klaus Kupke, Hildegard Müller und Dr. Albert Kaltenthaler, der Präsident des Bridgeclub Marktredwitz, erklärten ihnen die Grundzüge des Kartenspiels.

"Wir haben das Bridge-Virus erfolgreich verbreitet", freute sich Theodora Kupke nun ein halbes Jahr später. In der Zwischenzeit bildete sich nämlich eine feste Gruppe von Bridge-begeisterten Damen, die nun sogar ein erstes kleines Mittendrin-Bridge-Turnier veranstalteten.Mit großer Konzentration und Tipps der Bridge-Club-Mitglieder spielten vier Teams um die Mittendrin-Meisterschaft. Theodora Kupke hatte am Ende sogar Urkunden für alle Mitspieler vorbereitet.Mittendrin-Leiterin Jessika Wöhrl-Neuber freut sich sehr über die Bereicherung des Angebots im Familienzentrum durch dieses Kartenspiel, das beim Spielen verschiedene Generationen zusammen an einen Tisch bringt.Die Bridge-Gruppe trifft sich das nächste Mal am Mittwoch, 3. Mai, von 19.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es im "Mittendrin", Telefon 09642/7033800 oder E-Mail team@mittendrin-kemnath.de.